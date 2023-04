Archeologische en heemkundige kring Spaenhiers stelt 30ste jaarboek voor

De archeologische en heemkundige kring Spaenhiers uit Koekelare stelde in zaal ’t Klavertjevier in Ichtegem z’n 30ste jaarboek voor. Het jaarboek 2022 steekt boordevol pittige en doorleefde verhalen.

De Spaenhiers kunnen terugblikken op derig boeken, boordevol historische en archeologische informatie over Koekelare en omgeving en dit sinds 1993. Geen maatschappelijk fenomeen of het is ooit al eens onder de een of andere vorm aan bod gekomen. Maar ook deze keer hebben de auteurs gezorgd voor een brede waaier aan pittige, doorleefde en informatieve verhalen, die op Koekelare en Ichtegem betrekking hebben.

Diversiteit troef

Jaak Knudde opent met de Rooie Strate of het verhaal van een, inmiddels al lang verdwenen, steenbakkerij op de Waterhoek in Ichtegem. Zowel de geologische situatie – klei binnen handbereik – ,als de geschiedenis van de familie Spriet komen aan bod. Daarna volgt een stevig stuk van Jozef Heus over de politiek en de politieke partijen in Koekelare tussen 1830 en 1970.

Laurent Inghelbrecht reikt dan weer handvaten aan voor de studie van de vroegmoderne geschiedenis van Ichtegem of de periode 1500 – 1800 en kan zo misschien anderen inspireren om in de pen te kruipen en te schrijven over hun familie, hun wijk of een andere gebeurtenis, die hen beroert. Tegelijk is het ook heel bruikbaar voor andere gemeenten.

Oorlog

Gerdi Staelens bespreekt het oorlogslandschap tussen Praatbos en de Lange Max-site. Aanleiding daartoe is een provinciaal project, waarbij bekende en vergeten sites met elkaar verbonden worden. Dit vormt de aanleiding voor een toeristische route met brochure, nieuwe duidingsborden op bepaalde plaatsen en enkele kunstwerken.

Koenraad Vandenbussche vond nieuwe bronnen over de restauratie van de Koekelaarse kerk in de eerste helft van de 17de eeuw. De vernielingen ten gevolge van de godsdiensttroebelen vereisten duidelijk een grondige aanpak en een strak financieel plan.

Andere interessante bijdragen worden geleverd door Jaak Knudde, Marc Dewilde, Jozef Heus en Bernard Lootens.