‘Anouk vindt een katje’ is al derde kinderboek van Anouk uit Oostkamp

Na ‘De eendjes van Anouk’ en ‘Anouk en Kanoo in de sneeuw’ brengt Anouk met ‘Anouk vindt een katje’ haar derde kinderboek uit. Net als haar eerste twee kinderboeken, is ook dit boek gebaseerd op Anouks eigen avonturen met haar dieren.

Anouk Van der Jeught (34) behaalde haar diploma in crossmedia ontwerp en richtte in 2011 haar ontwerpbureau AVDJ-Graphics in Brugge op, gevolgd door Beenice in Oostkamp. Anouk is een gedreven ondernemer die nooit terugschrikt voor uitdagingen en voor haar is de sleutel tot succes ondernemen vanuit het hart en er volledig voor gaan. “Ik hecht ook veel waarde aan persoonlijk contact met klanten, wat mij inspireert en mijn persoonlijke groei stimuleert. Maar ik had ook een kinderboek schrijven op mijn bucketlist staan, en wat begon als één boek groeide al snel uit tot een minireeks, allemaal gebaseerd op mijn eigen ervaringen met dieren”, weet ze te vertellen. Anouk erkent ook de onschatbare bijdrage van Sarah Ranson, een voormalige collega, die heeft geholpen met de digitale illustraties van de kinderboeken.

Anouk had niet de intentie om meerdere kinderboeken te schrijven, maar de eerste trok al snel de aandacht en de vraag rees wanneer het volgende deel zou verschijnen. Zo ontstond ‘Anouk en Kanoo in de sneeuw’, een verhaal over Anouks sneeuwwitte hond Kanoo. Het derde kinderboek liet iets langer op zich wachten, maar Anouk kon er niet aan weerstaan. ‘Anouk vindt een katje’ vertelt het verhaal van een klein zwerfkatje Ralph dat ze op straat vond en samen met haar hond verzorgde. Een hartverwarmend verhaal dat dierenliefhebbers zeker zal aanspreken. Haar kinderboeken zijn vooral geschikt voor kinderen van 2 tot 8 jaar, met beelden die peuters aanspreken maar ook jonge lezers boeien. (GST)