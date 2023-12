Anouk uit Sint-Michiels speelt hoofdrol in eigen kinderboeken

Grafisch ontwerpster Anouk Van der Jeught (34) heeft haar derde kinderboek uit, en dat draait opnieuw rond échte gebeurtenissen en personages. Ook de locaties in ‘Anouk vindt een katje’ zijn weer uit het leven gegrepen. “Ik ben inderdaad de échte Anouk”, glimlacht ze.

Drie jaar geleden debuteerde ze met De eendjes van Anouk, ditmaal is zwerfkatje Ralph het uitgangspunt. Anouk Van der Jeught maakte er een gewoonte van om in haar waargebeurde kinderverhalen ook nog eens echte personages van vlees en bloed op te voeren. In haar tweede boekje, Anouk en Kanoo in de sneeuw, was er zelfs een rolletje weggelegd voor ‘Bas de buurjongen’.

Verwaarloosd katje

“Toen ik onlangs op Boektopia zat, kwam er een jongetje naar me toe: of ik de échte Anouk was? Kinderen vinden het gewéldig dat de personages uit de reeks echt bestaan”, zegt ze met een glimlach. De verhaaltjes in de Anouk-reeks zijn gebaseerd op de dagdagelijkse avonturen die Anouk samen met haar trouwe metgezel Kanoo beleeft.

“Op een keer waren we hier in de buurt aan het wandelen toen we een verwaarloosd katje over straat zagen lopen. Dierenvriend die ik ben, kon ik dat beestje moeilijk aan zijn lot overlaten”, vertelt ze. Ook met Kanoo klikte het meteen. “Kanoo is heel zorgend naar andere dieren toe. Hij voelt wanneer er iets niet pluis is”, aldus Anouk. Spoiler alert: uiteindelijk kwam het dus wel goed met katje Ralph.

De boekjes van Anouk zijn geschikt voor kinderen van twee tot negen jaar.

Trouwe fans

“Peuters vinden de prentjes leuk, en doordat de verhaaltjes zo eenvoudig zijn, zijn ze ook geschikt voor eerste lezertjes. In de illustraties zitten bovendien genoeg details om nog de al wat oudere kinderen te kunnen boeien”, aldus Anouk. De kleurrijke illustraties zijn ook van haar hand. “Dat is wat het zo tijdrovend maakt. Maar het loont. Ik haal hier veel voldoening uit.”

De Brugse verzamelde ondertussen een trouwe schare fans. “Na Anouk en Kanoo in de sneeuw kreeg ik geregeld de vraag wanneer er een vervolg op kwam”, klinkt het.

Dat op de eerste pagina van Anouk vindt een katje al meteen een illustratie van Café PerronGeluk prijkt, is een leuke binnenkomer. “Mijn kleindochtertje van drie was door het dolle heen toen ze dat zag: ‘Kijk!,’ riep ze, ‘mammie staat erin!’”, glimlacht uitbaatster Conny Decleer. “Ik ga trouwens met mijn hondje naar dezelfde dierenarts als Anouk. Leuk dat de locaties in het boekje allemaal zo herkenbaar zijn.” “Anderzijds mis je ook niets als je de locaties níét herkent”, werpt Anouk op. “Da’s gewoon een leuk extraatje voor de insiders.” (WK)

‘Anouk vindt een katje’, Van Driel Publishing (www.vandriel.be), 36 pagina’s, 12,50 euro.