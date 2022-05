Anouk schrijft kinderboekenreeks die zich afspeelt in Sint-Michiels: “Herkenbaarheid valt in de smaak”

Twee zomers geleden verraste Anouk Van der Jeught met haar debuut als kinderauteur: ‘De eendjes van Anouk’ speelde zich volledig af in Sint-Michiels. Daarna volgde ‘Anouk en Kanoo in de sneeuw’, en nu droomt ze van een derde boekje.

Anouk Van der Jeught (32) is van opleiding grafisch ontwerpster. Na een turbulente kindertijd en bewogen jeugd vond ze in Gent haar draai als kotstudent. “Nadat ik daar mijn bachelor grafisch ontwerper had behaald, bleef ik er nog een jaartje hangen.”

“Op mijn stageplaats zeiden ze: “Je kan toch niet zelfstandig starten op een kot?” Maar jawel: alles wat ik nodig had om van nul te starten, was mijn laptop en mijn gemotiveerde zelve. Ik werkte van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en kreeg langzaam maar zeker steeds meer vraag”, vertelt ze.

Toen het beetje geld dat ze voor haar kot opzij gezet had op was, keerde ze terug naar Brugge. “Na eerst nog een tijdje bij papa te hebben ingewoond, die mij door dik en dun steunt, was het dan tijd om een eigen stekje te zoeken. Alleen wilde niemand een ‘jonge starter’ aanvaarden.”

“Gelukkig botste ik toen op dit leuke huisje in Sint-Michiels, waarvan de eigenares wél in mij geloofde. De dag dat ik het bezocht, scheen het zonnetje: het leek alsof de straat mij toelachte”, aldus Anouk. Ze wist meteen dat het haar nieuwe thuis zou worden.

“Het was een overweldigende ervaring: als kind van gescheiden ouders was ik zo vaak moeten verhuizen. Plots had ik mijn eigen stekje, een stukje stabiliteit, wat meteen ook rust bracht in mijn hoofd.”

Een plantrekker

Zo vond Anouk in Sint-Michiels dus eindelijk een stabiele thuis, waar er ruimte was om emoties te verwerken en ook haar creativiteit nog meer de vrije loop te laten.

“Op mijn negende ben ik mijn mama verloren. Ik woonde toen grotendeels bij haar in en moest dus van de ene op de andere dag alles achterlaten. Een bijzonder ingrijpende ervaring, maar ik ben er wel een plantrekker door geworden. Ik zocht daarnaast ook altijd een uitweg in de creativiteit: terwijl ik als kind niet gemakkelijk over mijn emoties praatte, maakte ik wel tekeningen en gedichtjes”, vertelt ze.

Het enige wat Anouk bij haar nieuwe huisje nog miste, was gezelschap. Een huisdier. “De dag dat er plots elf kuikentjes door de tuin waggelden, was het feest: ontzettend veel plezier heb ik er aan beleefd”, glimlacht ze. Een wilde eend, uit de vijver in het park achter haar huis, had er haar nest gemaakt.

“Heel die ervaring heeft mij toen zo ontroerd dat ik op het idee kwam om er een kinderboekje over te maken. ‘De eendjes van Anouk’ speelt zich hier thuis af, met een kleine versie van mezelf”, aldus Anouk. Het verhaal over de eendjes viel in de smaak en er volgde een tweede boekje, ditmaal over haar sympathieke sneeuwhond en trouwe metgezel Kanoo, met wie ze lief en leed deelt.

‘Anouk en Kanoo in de sneeuw’ speelt zich net als het verhaal over de eendjes volledig af in Sint-Michiels. “De mensen vinden het leuk dat alles zo herkenbaar is. De vijver, het speeltuintje, het schooltje in de buurt: Sint-Michiels komt mooi in beeld.”

Derde boekje

Zelf las Anouk als kind graag de boekjes van Tiny. “Die zijn ook heel kleurrijk. Weet je, in het begin vond ik het een hele uitdaging om in twaalf of dertien spreads mijn verhaal te vertellen, en ik heb ook moeten leren om niet letterlijk te vertellen wat je in het boekje ziet: tekst en illustratie moeten elkaar aanvullen”, legt ze uit.

Ondertussen denkt ze al aan een derde boekje. “Bij de eerste twee was ik fier als een pauw toen ik ze bij Standaard Boekhandel zag liggen. Uren, weken, maanden tijd waren er ingekropen. Maar twee is een paar, pas bij drie kun je spreken van een reeks.”

“En jammer genoeg is het niet zo simpel om op te boksen tegen de Bumba’s en de Nijntjes; boekjes die gedrukt worden in miljoenenoplages en waar een hele promotiemachine achter zit.” Om uit de kosten te komen, moet ze nog tweehonderd boekjes verkopen. “Dan kan ik meteen beginnen aan deel drie. Ik heb al een paar ideeën in mijn hoofd en zou daar graag ook een poll aan koppelen op mijn Instagram (de_verhaaltjes_van_anouk, red.)”, klinkt het.

Leuke afwisseling

Ondertussen is het al de zevende zomer dat Anouk in Sint-Michiels woont. Ze runt twee grafische bedrijven: Beenice geboortekaartjes en AVDJ-Graphics. “Ik heb daar mijn handen meer dan vol mee, maar die boekjes zijn een leuke afwisseling voor mijn creativiteit.”

Voor wie nog geen exemplaar van ‘De eendjes van Anouk’ en/of ‘Anouk en Kanoo in de sneeuw’ heeft: Anouk komt er graag persoonlijk eentje bij je afgeven. “Elk verkocht boekje, uitgegeven bij Van Driel Publishing, brengt mij een stap dichter bij deel drie.”

“Maar, belangrijker nog: je maakt er een kind gelukkig mee. Mijn boekjes zijn ideaal voor kindjes van 2 tot startende lezertjes van 7 jaar”, besluit de auteur. Anouk is te bereiken op 0496 58 80 09.