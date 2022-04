Annick Vansevenant uit Roeselare debuteert met ‘Kruisdagen’: “Door corona komt droom uit”

Annick Vansevenant maakte al naam en faam als copywriter en ghostwriter van non-fictie. Ze mocht samenwerken met Kobe Desramaults en bracht werk uit voor Piper Heidsieck. Nu lanceert ze haar debuutroman ‘Kruisdagen’.

Annick woont al 40 jaar in Roeselare en voelt zich hier echt thuis: “Roeselare is een stad, groot genoeg om je anoniem te kunnen wegstoppen, maar voldoende klein om toch veel mensen te kennen. De drukte in de stad is minder aan mij besteed, geef mij maar de natuur en de weidsheid van het Geitepark of Bergmolenbos.”

Die drang naar openheid heeft Annick al van haar kinderjaren in Gistel, een polderdorp nabij Oostende. Die heimat keert terug in haar eerste fictieboek ‘Kruisdagen’.

Communicatie is rode draad

Alles begint met een jonge vrouw die gewurgd teruggevonden wordt langs de vaart. Twee rechercheurs, Joe en Rachel, worden op de moord gezet en komen in conflict met burgemeester Tarjan die net haar engagement stopzet. “Communicatie vormt de rode draad doorheen het boek”, weet Annick.

“De dorpsbakkerij bijvoorbeeld, is dé plaats waar de inwoners speculeren over de moord. Wat zeggen ze en wat houden ze achter? Maar ik wou het verhaal ook vanuit een ander standpunt vertellen. Zo zijn de twee ik-figuren de kat Tchinsky en de kauw Tsjaake.”

Niet toevallig zijn deze dieren zo uitdrukkelijk aanwezig. Tchinsky is in het echte leven de huiskat van Annick en als amateur-ornitholoog heeft ze ook een zwak voor vogels. “Vooral zwarte vogels zoals kraaien en kauwen zijn ongelooflijk intelligent, net zoals Tsjaake.”

Met de verwijzing naar burgemeester Tarjan legt Annick ook de link met haar jeugd in Gistel. “Als dochter van de conciërge van het vroegere stadhuis groeide ik op tussen de politiekers. De mentaliteit van de dorpspolitiek kon dan ook niet ontbreken in mijn verhaal.”

Maar ook de liefde voor het polderlandschap druipt van het boek af. “Ik hou van de openheid en van het onzichtbare leven dat zich afspeelt in de polders. Als kind ging ik met mijn verrekijker op zoek naar reigers. Maar waaraan denkt een reiger op jacht naar een vis in de vaart? En hoe kijken grasvelden naar wat beweegt op hun oppervlak? In het boek vertellen deze landschapselementen als stille getuigen van de gebeurtenissen zonder dat de inwoners, onderzoekers en verdachten hier iets van weten.”

Droomproject

Annick is niet aan haar proefstuk toe. In 2001 richtte ze ‘Woordwerk’ op en werd ze zelfstandig copywriter en ghostwriter. Ze heeft tal van artikels en boeken geschreven in opdracht van onder andere de gemeenten Lendelede en Kuurne, Leiedal Kortrijk, Rhizo Scholengemeenschap en het Brouwersblad. Ze kwam met heel uiteenlopende thema’s en personen in contact, maar toch zijn er drie constanten die altijd terugkeren in het werk van Annick: wetenschap, taal en haar sociale bekommernis.

“Na mijn studies Natuurkunde belandde ik als educatief medewerker bij KAV, nu Femma. Als hoofdredacteur van het magazine ‘Vrouw en wereld’ kreeg ik de smaak te pakken en werd ik uiteindelijk zelfstandige.”

Maar toen kwam corona en ook voor Annick viel het professionele leven stil. Er kwam veel tijd vrij, dus greep ze de kans om projecten uit te werken die al langer in haar hoofd zaten. “Het was altijd mijn droom om een eigen roman uit te geven. 26 jaar geleden had ik er zelfs één klaar, maar ik ben er niet in geslaagd het boek uit te geven. De uitgeverswereld is keihard. Na veel proberen, heb ik me dan maar weer op de non-fictie gestort.”

Daar heeft Annick nu spijt van en ze heeft dan ook een goede raad voor de jongeren: “Ga voor je dromen en geef niet te snel op bij een tegenslag.”

Boeken op stapel

‘Kruisdagen’ is nog maar het begin voor Annick. Ze gaat door met schrijven. “Ik heb nog wel een paar boeken in de wachtkamer zitten”, geeft ze toe. “Het volgende boek is zelfs al klaar! Al is het niet te vergelijken met ‘Kruisdagen’, het is eerder poëtisch-filosofisch.” Of ze nog een droom heeft? “Mijn grootste droom is om alles te kunnen uitgeven wat ik nog wil uitgeven. Dan zou ik heel gelukkig zijn.”

(LC)