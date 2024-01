Anne-Marijke Claeys stelt haar tweede dichtbundel Meer Licht voor

Op 28 januari stelde Anne-Marijke Claeys (66) haar tweede dichtbundel ‘Meer Licht’ in de kapel O.L.V. ten Spieghele Marke voor. Schrijver Joris Denoo zorgde voor een inleidend woordje, Piet Clarysse en Dominiek Dedecker verzorgden de muzikale omlijsting. “Het was een voltreffer. Wie belet was, kan de bundel alsnog in de Standaard Boekhandel Kortrijk Centrum of bij mij aankopen”, vertelt Anne-Marijke.

Met ‘Ik zou zo graag wit zijn’ stelde Anne-Marijke haar debuutbundel in 2015 voor. “Meer licht is de opvolger van deze bundel. Ook hierin is de zoekende mens weer aanwezig. De afgelopen jaren hebben mijn verdiepende aandacht opgeëist. De kinderen die hun eigen tak van de boom laten groeien, de geboorte van mijn kleindochters, de pensionering van mijn man, de dood van beide ouders, het ouder worden en de vragen die dat met zich brengt, de aanslagen van IS in België, de COVID-pandemie. Het zijn stuk voor stuk ingrijpende gebeurtenissen die voor verwarring, wanhoop, verlangen, maar ook voor angsten zorgen. Uiteindelijk komt er weer meer licht, meer rust. Het besef daagt dat men zich doorheen het kluwen van grote vragen over dualiteit van leven en dood geworsteld heeft, en dat leven niets anders dan groeien in liefde is.”

De bundel is in zes delen – zes momenten van een levensproces – opgedeeld: ‘Onze (voor)geschiedenis: leven en dood’, ‘De nieuwe generatie: verwondering, liefde, het lege nest’, ‘De aanslagen in Maalbeek en Zaventem: angst, wanhoop, dood’, ‘De COVID-pandemie: dood, eenzaamheid’, ‘Hoop en verlangen: de terugkeer van rust, het vertrouwen keert terug’, en ‘Wat biedt de toekomst? De toekomst bestaat niet, maar we geloven er in!’. Meer Licht telt 72 pagina’s en is fraai geïllustreerd met toepasselijke foto’s en een bekende uitspraak als sleutel tot het thema dat volgt.