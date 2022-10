Anna Crevits (65) stelt haar tweede dichtbundel voor: “Zowat mijn testament”

De vlokken vallen door de ramen, ze vallen één voor één, maar samen. Bijna negen jaar na haar debuut De Lijn is Wijs stelt Anna Crevits met gepaste trots haar tweede poëziebundel voor, net als toen stijlvol uitgegeven door VKH. Vlokken Vallen Samen bevat 60 gedichten, met het hogervermelde vers als rode draad, en is opgedragen aan haar zes kleinkinderen. Hun namen zitten trouwens in de bundel verborgen.

Vlokken Vallen Samen wordt voorgesteld tijdens een happening met voordracht en muziek op zaterdag 12 november om 19 uur in zaal Club de B. De toegang is gratis.

Open doekje voor moeder

Anna (65) woont met haar man Jos Decloedt (74) in de Leiestraat. Ze hebben drie kinderen, die allen het huis uit zijn: Eef (39), Domien (37) en Benjamin (32). De zes kleinkinderen aan wie de poëziebundel opgedragen is, zijn Alieke, Bas, Ada, Julia, Thea en Marion. Anna is licentiaat Germaanse talen en heeft jarenlang lesgegeven aan het Sint-Vincentiusinstituut. Alles wat cultuur aangaat, wekt haar interesse.

“Ik ben 65 geworden en het maakt me ronduit gelukkig dat ik samen met mijn familie mijn nieuwe dichtbundel kan presenteren”, zegt ze. “Ik ben fier op mijn 60 stukjes poëzie. Ik hoop dat ze hartverwarmend, troostend, verademend, grappig, bezinnend en/of ontroerend mogen zijn. Zelfs als mijn bundel en de bijhorende voorstelling maar voor één iemand betekenisvol is, vind ik alles al de moeite van de investering waard. Toen het werk van de persen was gerold, heb ik het eerst aan mijn man Jos getoond en ben ik er dan mee naar mijn mama getrokken. Die is de 96 jaar voorbij en niettegenstaande ze mooi dementerend is, zoals ik dat noem, blijft ze heel geïnteresseerd in wat ik schrijf en leest ze nog veel. Speciaal voor haar staat in de bundel het gedicht Open doekje voor moeder, dat ik tijdens de voorstelling van 12 november zelf zal voordragen, net als het eerste gedicht Woorden weten alles.”

“Het is zalig om te kunnen jongleren met woorden ”

“De andere voordragers zijn Ward Baert, Annie Maertens, mijn zoon Domien en mijn dochter Eef. Mijn jongste zoon Benjamin, bekend van de band St. Grandson, zal vier songs zingen. Het geheel duurt ruim een uur. Ook worden de vijf schilderijtjes van kleindochter Ada Decloedt, die de bundel verluchten, geprojecteerd.”

De gedichten zijn heel divers. Er zitten korte en lange tussen, zowel over liefde als lijden, over jong als oud. De bundel is ingedeeld in vijf blokken: de eerste vlokken (de oudste gedichten), de stille vlokken (over rouw, lijden en afscheid), de kleine vlokken (lichtere stukjes poëzie), de vlokken voor (in opdracht geschreven) en de laatste vlokken (de meest recente gedichten). Tot dat hoofdstuk behoort ook het dit jaar bekroonde Luister Enheduanna.

Uiteraard kan de bundel tijdens de voorstelling aangekocht worden. De democratische prijs bedraagt 20 euro.

Je geest helder krijgen

“Ik beschouw Vlokken Vallen Samen zowat als mijn testament”, mijmert Anna. “Het testament van mijn rijpere volwassenheid. Niet dat ik me oud of versleten voel, maar ik kan terugblikken op een rijkgevuld leven. Met vooral veel mooie momenten.”

“Ik vind schrijven een fantastische methodiek om je gedachten te ordenen. Het helpt je om je geest helder te krijgen en rustig te maken. Het is zalig om te kunnen jongleren met woorden en klanken en te zien hoe een gedicht in de juiste plooi valt. Het woord vallen zit niet enkel in de titel van de bundel, het komt ook veel voor in het leven van elke dag. Vlokken en appels vallen, maar ook woorden vallen en er valt van alles te beleven. Toen het op een bepaald moment sneeuwde en ik door het raam keek, zijn het titelgedicht en de naam voor de bundel spontaan in me opgekomen, intuïtief. En nu hopen dat mijn werk gesmaakt wordt.”