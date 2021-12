Ann Pype een spirituele roman over liefde, beproeving en vergeving: “Aan dit boek begon ik dertig jaar geleden al”

Ann Pype, moeder van zeven kinderen en oma van negen kleinkinderen, heeft een nieuw boek uit. ‘Bevrijd uit de schaduw van de ziel’ sluit aan bij het eerder gepubliceerde ‘Ontrafelde maskers’ waarin ze de essentie van het ‘eigen ik’ gestalte geeft. “Ik kan niet leven zonder schrijven”, zegt ze.

Ann Pype (59) werd geboren in Ieper en studeerde in Kortrijk voor kinderverzorgster, maar schrijven had ze al van in haar kindertijd mee. “In mijn leven werd ik al vaak geconfronteerd met de dood. Ik verloor verschillende vrienden en familieleden”, vertelt Ann die ervaring heeft met stervensbegeleiding en palliatieve zorgen. “Ik schreef onder meer Het geheim voorbij over stervensbegeleiding, Mama is een engel, dat het rouwproces bij kinderen behandelt, Het geheim van Bastiaan en Je blijft bestaan, maar ook liefdesgedichten als Stalen van liefde… voor het leven, Voor Altijd, Dauwdruppels in het morgenlicht, Minnewatertjes en Beeldenpoëzie dat ik met mijn beste vriendin Joke Pype schreef. Zij overleed zeven jaar geleden”, vertelt Ann.

Autobiografisch

“In het vijfde leerjaar schreef ik mijn eerste boekje en thuis staan dozen met volgeschreven schriftjes”, vervolgt Ann. “Soms laat ik die jaren liggen en pak die nadien weer uit om ze af te werken. Dat gebeurde ook met mijn nieuwste boek waaraan ik 30 jaar geleden begon. Het ontstond op een heel speciale manier. Een vriend en ik hadden het gekke idee om samen een verhaal te schrijven. We zouden om beurt elk een pagina schrijven. Jammer genoeg hebben we maar enkele vervolgbladzijden samen geschreven. Jaren later besloot ik om het boek alleen verder af te werken. Er was zoveel gebeurd in mijn persoonlijk leven en in dat van mijn vrienden, zodat ik inspiratie genoeg had. Meester Guanidon, het hoofdpersonage in mijn boek, heeft dan ook echt een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Door hem ben ik geworden wie ik nu ben, en daar ben ik nog altijd heel dankbaar voor. Het laatste deel van het boek is trouwens autobiografisch.”

Levenslessen

“Het verhaal gaat over Lia die op een dag een oude beer ontmoet, Barend”, vervolgt Ann. “Ze leren elkaar kennen en worden verliefd. Hun leven krijgt een andere wending en betekenis en ze zijn uitsluitend gericht op elkaar. Een tijdlang gaat alles goed tot op het moment dat Barend zijn grootste wens vervuld wordt en hij een mensenhart krijgt. Dat heeft nadelige gevolgen voor Lia. Zo lijkt het alleen maar! Ik schreef daarmee een verhaal voor iedereen die wil evolueren. Het is soms poëtisch, soms levensecht geschreven. Toch heeft het hoofdzakelijk een spirituele boodschap. Het is geen toeval dat de lezer het boek in handen krijgt. Wie het leest, krijgt de boodschap: word wakker en doe er iets mee”, aldus Ann.

Grote waarde

Muzikant Pol Hanne met wie An ooit een dubbel-cd uitgaf met helende pianomuziek en teksten bij een overlijden en met wie Ann al 32 jaar bevriend is, geeft zijn visie op het boek: “Dit boek is het beste dat je ooit hebt geschreven. Het was een eer om het te mogen verbeteren. Ik zou zoiets nooit kunnen schrijven en ben een heel klein beetje jaloers, in de goede zin van het woord. Bovendien is het verhaal van grote waarde en heb ik zelfs hier en daar een traantje gelaten. Dit boek dient de wereld te bereiken.” (EG)