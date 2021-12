Ann Missinne uit Lichtervelde brengt kinderboek ‘Zwervertje krijgt een thuis’ uit: “Problematiek van zwerfhonden”

Ann Missinne mag zich, naast kleuterjuf, sinds kort ook schrijfster en illustrator noemen. Ze schreef en tekende namelijk een eerste kinderboek, getiteld ‘Zwervertje krijgt een thuis’, over een zwerfhondje dat vriendschap sluit met een straatkat. Fictie natuurlijk, al zit er ook een grond van waarheid in het verhaal. “Met dit boek wil ik kinderen aanleren dat je ook een huisdier kan adopteren.”

Ann Missinne (59) engageerde zich jarenlang als vrijwilligster voor de bevolking van Bosnië. Meerdere keren per jaar trok ze naar daar om hulpgoederen te brengen en de handen uit de mouwen te steken in de lokale hulpcentra. “Bosnië is een van de armste landen in Europa. De economie hinkt achterop en er zijn politieke spanningen, waardoor jonge mensen er weinig kansen krijgen,” vertelt Ann.

“In 2008 ben ik er, onder impuls van een vriendin, voor het eerst naartoe getrokken en sindsdien laat het land me niet meer los.” Naast de schrijnende situatie van de Bosnische bevolking, werd Ann als dierenvriend ook enorm geraakt door het lot van de vele uitgehongerde zwerfhonden, die wanhopig op zoek zijn naar eten op vuilnisbelten.”

“Petra Kindt, een vriendin van Ann die zich ook over zwerfhonden ontfermt op Tenerife, stelde voor om samen met nog een aantal andere dierenvrienden de vzw Klavertje Vier voor Elk Dier op te richten. “Met die organisatie wordt er geld ingezameld om eten te kopen voor de zwerfhonden en gaat men enkele keer per jaar ter plaatse om de dieren te steriliseren.”

Ondertussen is Ann minder actief bij Klavertje Vier voor Elk Dier, maar ze wou toch nog iets doen om de problematiek rond zwerfhonden in Bosnië aan te pakken. Zo is het kinderboek Zwervertje krijgt een thuis ontstaan.

Adopt, don’t shop

“Het doel is vooral om een goeie mentaliteit rond het houden van huisdieren aan te leren bij kinderen, want ook bij ons zijn er heel veel straatkatten of worden er nog dieren aangekocht bij een broodfokker. Ik wil kinderen erop attent maken dat je ook een dier kan adopteren”, aldus Ann.

Daarnaast gaat de opbrengst van het boek naar initiatieven om het aantal zwerfhonden te doen dalen, door bijvoorbeeld de dieren te steriliseren. “Een sterilisatie kost per hond 50 euro. Er is dus veel geld nodig om de problematiek rond zwerfhonden de wereld uit te helpen.”

Ambitie voor een tweede boek heeft Ann voorlopig niet. Ze is vooral benieuwd naar de reacties op haar eerste worp én hoopt Zwervertje krijgt een thuis ook in Bosnië te kunnen uitbrengen. “Voornamelijk daar moet de houding tegenover honden veranderen. Het zou fantastisch zijn mocht ik mijn steentje daartoe kunnen bijdragen.”

