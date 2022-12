Andy Priem mede-auteur van ‘het bakboek van Vlaanderen’

Getogen Aartrijkenaar Andy Priem (38) is een van de vier mede-auteurs van ‘Bakvrienden, het bakboek van Vlaanderen’. Het boek is een uitvloeisel van de enorm populaire Facebookpagina ‘BakVrienden’ waar leden hun recepten met elkaar delen.

Het opmerkelijke aan het verhaal van Andy Priem is dat hij al van jongs af fanatiek bezig is met bakken van brood en taartjes en ook een bakkersdiploma behaalde, maar uiteindelijk nooit de stiel van bakker uitoefende. “Ik ben heel jong al vader geworden en besloot op mijn twintigste om voor mijn jong gezin te zorgen. In de erg drukke bakkersstiel zou dat heel erg moeilijk zijn”, zegt Andy, die er toen voor koos om te gaan werken bij landbouwmachineproducent Case New Holland, het bedrijf in Zedelgem waar hij nu nog steeds werkt.

Andy is echter steeds blijven bakken in zijn vrije tijd, zowel brood als taartjes en allerlei dessertjes. En zeker tijdens de coronaperiode, met een zee van tijd, kregen veel mensen de microbe van het bakken nog sterker te pakken.

Andy Priem sloot zich dan ook aan bij de populaire Facebookgroep ‘BakVrienden’, die nu al 42.000 leden telt en waarvan Andy intussen een van de vier beheerders is. “Op die groep delen de ‘bakvrienden’ dus hun kennis, ervaringen en recepten”, verduidelijkt Andy, die graag erg creatief te werk gaat en zich ook laat inspireren door wat er in zijn tuin groeit en bloeit.

Door het grote succes van de Facebookgroep en de vele recepten die er intussen op stonden, groeide bij de beheerders het idee om hun recepten te bundelen in een heus bakboek. Om het boek effectief te realiseren, werd een crowdfunding opgezet onder groepsleden en er werd ook een samenwerking aangegaan met het bedrijf Cook & Bake, dat zich specialiseert in grondstoffen en materialen voor thuisbakkers. “Ik ben dan wel geen bakker geworden, maar een bakboek met onder meer mijn naam erop is toch ook wel een beetje een droom die uitkomt”, besluit Andy.

(PDV/foto DC)