Amper 18 jaar, toch publiceert Marte al haar tweede dichtbundel: “Ik kan via poëzie mijn gevoelens kwijt”

“Toen ik 16 jaar was, kampte ik met een burnout en ik kon niemand uitleggen hoe dat voelde. Tot ik merkte dat dit wél lukte via gedichten.” Aan het woord is Marte Vanmarcke (18) uit Wingene. Ze ontdekte vrij jong dat ze talent had voor poëzie. Twee jaar later is ze twee dichtbundels rijker. Na ‘Voelen vanop een hoogte’, ligt nu haar tweede boek ‘Tien knuffels en een gedicht’ in de boekhandel. “Grappig genoeg zijn het andere mensen die me hebben moeten overtuigen”, lacht ze.

“Wedden dat het niet lukt?”, liet de toen 16-jarige Marte Vanmarcke haar Chirovrienden ooit weten, toen die haar probeerden te overtuigen dat ze ‘iets moest doen met gedichten’. “Ik heb daarop heel wat Belgische uitgeverijen afgebeld”, vertelt Marte. “Maar die zijn eerder geïnteresseerd in bekende mensen, vragen een tot in de puntjes uitgewerkt concept of zijn veeleer geïnteresseerd in romans en thrillers. Ik knapte daar volledig op af. Tot ik in contact kwam met de Nederlandse uitgeverij Boekscout. Die toonden werkelijk interesse, ook in minder bekende schrijvers. Bovendien hielpen ze me om samen een concept uit te denken. Zo is mijn eerste dichtbundel ‘Voelen vanop een hoogte’ uitgebracht. Dat smaakte meteen naar meer. Het is dus eigenlijk allemaal met een weddenschap begonnen (lacht).”

Mensen raken

Marte is hoogsensitief, waardoor ze een opvallend oog heeft voor details. Ze combineert poëzie met foto’s. “Mijn eerste boek ging vooral hoe je van de kleine betekenisvolle momenten van je leven kan genieten, gewoon uit het leven gegrepen”, aldus Marte. “De eerste reacties van lezers waren hartverwarmend. Zoals iemand die me vertelde dat ze een van m’n gedichten had voorgelezen op de begrafenis van haar oma. Dat raakte me wel. Maar voor mijn tweede boek moest ik meer moeite doen. De inspiratie kwam minder massaal en soms kreeg ik wekenlang niets op papier. Maar telkens iets of iemand me raakte, schreef ik dat neer. Zo is ‘Tien knuffels en een gedicht’ een bundel geworden vol warmte, troost en liefde. Kleine cadeautjes in woorden, voor iedereen die wel eens een knuffel kan gebruiken. Ik ben blij wanneer ik met een boek iemand kan doen glimlachen of een hart onder de riem kan steken.”

Studies

De naam Marte Vanmarcke is niet meteen erg bekend, maar toch liet ze in onze regio al haar sporen na. Zo staat er op de glazen voordeur van CC De Feniks al een gedicht van haar en gebruikte theatermaker Peter Detavernier een van haar gedichten in zijn theatervoorstelling ‘Hoop’. Nu studeert Marte orthopedagogie aan de Hogeschool Gent. “Daar probeer ik me nu volop op te focussen, want die studies zijn niet te onderschatten.” Het zoveelste bewijs dat ook een jonge dichter niet altijd een dromer is…

‘Tien knuffels en een gedicht’ kost 18,50 euro en wordt uitgegeven door Boekscout in Soest. Het boek kan besteld worden viawww.boekscout.nl,Bol.com of via de auteur (Mail: vanmarckemarte@gmail.com).