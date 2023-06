Amerikaanse thrillerauteur Karin Slaughter te gast in Oostendse boekhandel Corman

De Amerikaanse succesauteur Karin Slaughter was maandagavond te gast in de Oostendse boekhandel Corman, die sinds vorige vrijdag een nieuw onderkomen heeft gevonden aan het Leopold I-Plein in de Stad aan Zee. Zij stelde er in primeur de Nederlandse vertaling van haar jongste boek ‘De nacht die alles veranderde’ voor.

De auteur was pas ’s middags in Brussel geland. Exclusief voor onze provincie had ze bij Corman een meet and greet met haar (West)-Vlaamse lezers die met zo’n kleine honderd waren opgedaagd.

De 52-jarige thriller- en misdaadauteur, geboren in de Amerikaanse Staat Georgia, beantwoordde spontaan, joviaal en met humor de vragen van interviewster Annelies Dyck en een aantal vragen uit het publiek.

Haar eerste roman ‘Blindsighted’ werd in 27 talen vertaald en ook de meer dan 30 andere boeken van Slaughter, waarvan de meeste ook in het Nederlands vertaald zijn, kennen een telkens een miljoenenoplage. In 2015 won ze nog de CWA Ian Fleming Steel Dagger-prijs voor haar roman ‘Cop Town’. Vooral de Sara Linton-reeks, ook bekend als de Grant-Country-reeks, waarbij het hoofdpersonage, kinderarts Sara Linton, verwikkeld geraakt in een aantal moordzaken gaven een boost aan haar populariteit wereldwijd.

Via diverse organisaties engageert ze zich ook in de ondersteuning van slachtoffers van geweld en misbruik.