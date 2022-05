Ambitieus programma voor 25 jaar Damme Boekendorp

Het aantal boekhandels mag dan sterk terug gelopen zijn, de 25ste jaargang van Damme Boekendorp wordt toch gevierd met mooie initiatieven. Of wat dacht je van ‘Gedichten in de kleinste kamertjes’?

Een eerste opmerkelijke vernieuwing bij de 25ste verjaardag van Damme Boekendorp is dat de boekenmarkten, op het plein voor het stadhuis, voortaan zullen aangevuld worden met cultuur, kunst en ambachten.

Nog bij het stadhuis komen er maandelijks nieuwe gedichten in de oude aankondigingskaders aan de stadhuismuur. Ook opmerkelijk: de Love Poetry Boat, dit weekend al op 8 mei, waarbij vijf dichters, waaronder kersvers stadsdichter Nina Everaert, poëzie brengen op de boot Lamme Goedzak, gevolgd door een drijvend dansfeest op de tonen van DJ Johny Santo.

Streekeigen picknick

Verder kun je bij de dienst toerisme, vanaf 21 mei tot en met september, een streekeigen picknick bestellen met daarbij een selectie boeken en tijdschriften.

“Vanaf 28 mei en verder doorheen het jaar worden ook een hele reeks workshops, lezingen en vertelmomenten georganiseerd”, weet burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

“We betrekken ook onze nieuwe stadsdichter Nina Everaert zoveel mogelijk bij Damme Boekendorp. Zij zal enkele gedichten creëren die worden aangebracht op de binnendeuren van de ‘kleinste kamertjes’ in de Damse horecazaken.”

Wandelingen

Wie wandelen met literatuur wil combineren kan van juni tot en met augustus deelnemen aan begeleide wandelingen in het centrum van Damme rond de figuren Uilenspiegel, Maerlant en Sint-Augustinus. Ook voormalig stadskunstenaar Johan Six wordt betrokken bij Damme Boekendorp. Van juni tot en met november is zijn kunstwerk ‘Boekenboom’ te zien op het kerkplein in Damme en van 1 juli tot en met 21 augustus is er tentoonstelling van zijn werk omtrent boeken in het stadhuis.

“En vanaf juli zullen we als stadsbestuur investeren in nieuw publiek meubilair om uit te nodigen om te onthaasten op deze plekken”, besluit burgemeester Coens.

Meer info: www.visitdamme.be/boekendorp