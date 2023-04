Ambacht Maldegem scoort met prachtig jaarboek: “Anno 2023 zijn heel wat archieven gedigitaliseerd”

Het 28ste jaarboek van heemkundige vereniging Het Ambacht Maldegem bevat weer tal van mooie stukken over de geschiedenis van de gemeente. “Anno 2023 zijn veel archieven gedigitaliseerd, wat opzoekwerk gemakkelijker maakt”, zegt voorzitter Marc Martens.

Het boek begint met een mooie bedrage van Hugo Notteboom, waarin de geschiedenis van het Sint-Annakasteel en zijn bewoners uit de doeken gedaan wordt. Ook het verhaal van ‘De fles van Diana’ komt aan bod. In een ander hoofdstuk brengt Jozef Dobbelaere dan weer het verhaal van Ferdinand Musschoot uit Adegem, die soldaat was in het leger van Napoleon. Op basis van een brief die hij op 11 mei 1813 aan zijn ouders schreef en grondig geschiedkundig onderzoek, wordt onder meer ingegaan op de veldslagen waaraan hij deelnam. Ook voorzitter Marc Martens kroop weer in zijn pen en schreef met de ‘De wondere pastoor Duvilers van Middelburg (2)’ een boeiende bijdrage. “Met Ilse Bruggeman, Dominique Van Wijnsberghe en André Van Hauwenhuyse verwelkomden we het voorbije jaar drie nieuwe bestuursleden”, aldus Marc Martens.

“Die laatste maakte in ons laatste jaarboek ook zijn debuut als auteur. Hij schreef een artikel over Donkse mensen uit de jaren 1860 à 1950, met als centrale figuren Theophiel Goosssens en zijn afstammelingen. Ook de geschiedenis van deelgemeente Donk komt in ons 28ste jaarboek dus uitgebreid aan bod. Anno 2023 zijn veel archieven gedigitaliseerd, wat opzoekwerk gemakkelijker maakt.”

Ook enkele jubilerende instellingen en verenigingen kregen een plaatsje in het 28ste jaarboek van Het Ambacht Maldegem. Zo wordt teruggeblikt op vijftig jaar Cultuuradviesraad, een halve eeuw Okra Maldegem-Donk, de vijftigste verjaardag van Wielertoeristenenclub Den Akker en 125 jaar fanfare Nut en Vermaak. Ook de 150ste verjaardag van basisschool De Kruipuit en de honderdste verjaardag van de Lourdesgrot in Donk komen aan bod. (Michel Wijne)

www.ambachtmaldegem.be.