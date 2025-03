Ambacht Maldegem brengt 30ste jaarboek uit: “Aandacht voor lokale legende”

De heemkundige vereniging Het Ambacht Maldegem stelde zijn 30ste jaarboek voor. Ook erevoorzitter Walter Notteboom kroop weer in zijn pen en schreef samen met Jozef Dobbelaere drie artikels over het verloop van de meidagen in 1940. Eric Verstraete schreef dan weer over operatie Switchback in en rond Middelburg in 1944.

2024 was een bijzonder jaar voor Het Ambacht Maldegem. De vereniging sleepte vorig jaar namelijk de driejaarlijkse Prijs voor Cultuurverdienste in de wacht. De heemkundigen kregen deze mooie erkenning voor het restauratieproject van de film Mijnheerke van Maldegem en de 36 ketellappers, een film uit 1932 van Gabriël De Lille, zoon van Victor De Lille. 90 jaar nadat hij werd opgenomen, werd de film opnieuw vertoond aan het grote publiek. Speciaal voor deze ‘stomme’ film componeerde de uit Maldegem afkomstige musicus en componist Lucien Posman ook sfeervolle muziek. Het dertigste jaarboek begint met een verslag van deze mooie prestatie en wat verder in het boek wijdt Hugo Notteboom met Een literair-historische benadering van De Legende van het Heerken van Maldegem ook een mooi hoofdstuk aan deze bekende Maldegemse legende. Verder bevat het dertigste jaarboek van Het Ambacht Maldegem weer veel artikels over de Tweede Wereldoorlog in Maldegem. Leden Jozef Dobbelare, Walter Notteboom, Eric Verstraete en Hugo Notteboom schreven puike stukken over dit onderwerp. Ook het artikel van gastauteurs Pierre Thomas Bal en Pierre Dangles Edeldame, Hofdame en Dame de Lettres is een pareltje. Daarnaast zijn Het graf van gravin de Lalaing, née gravin de Maldeghem en Eric Verstraetes stuk 150 jaar Maricolen op de Markt in Maldegem aanraders voor de liefhebbers van lokale geschiedenis.

Digitaal

“Op www.ambachtmaldegem.be vinden geïnteresseerden meer informatie over de inhoud van onze jaarboeken. De nummers 1 tot en met 15 kunnen er ook digitaal gelezen worden. Verder kunnen onze leden jaarlijks gratis een aantal voordrachten over historische onderwerpen bijwonen. Data en informatie daarover komen ook op onze website. Ten slotte hopen we in september van dit jaar ook weer een daguitstap naar een stad of streek met een interessant historisch verleden te kunnen organiseren”, klinkt het bij het Ambacht Maldegem.