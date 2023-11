Amantine stelt nieuw boek voor

De Culturele en Heemkundige Kring Amantine heeft opnieuw een boek klaar. Met enige trots stelt men het vijfde deel voor van de reeks over de Zwevegemse boerderijen. Dit deel behandelt de boerderijen van deelgemeente Moen.

“Het boek telt ruim 170 bladzijden en past volledig in onze reeks van boerderijen, die al eerder verscheen. Het is trouwens net als de vorige uitgaven rijkelijk voorzien van foto’s, zowel zwart-wit als kleur”, begint Luc Vanassche, medesamensteller van het boek.

Er ging uiteraard een lange voorbereiding aan vooraf. “Samen met Remi Van Loosveldt ging ik op pad om illustraties en recente informatie te verzamelen. Daarnaast verzorgde ik ook nog de redactie”, zegt Luc Vanassche. “Voor de eindredactie konden we opnieuw rekenen op de kennis van Jan Deloof. André Velghe stond in voor de lay-out en de afwerking van het boek”, aldus Vanassche.

Klaar voor druk

De hofsteden zijn per straat gerangschikt en de straatnamen zijn dan weer alfabetisch opgenomen. Per straat heeft men ze dan, waar mogelijk, gerangschikt volgens de huidige huisnummers. Het boek is klaar om gedrukt te worden en verschijnt op zaterdag 16 december.

Wie interesse heeft, kan best vooraf intekenen. Dit kan tot 10 december door 25 euro en eventueel 5 euro verzendkosten te storten op de rekening van Amantine: BE19 4687 3607 9112 met vermelding van Boerderijen Moen. De bestelde boeken kunnen afgehaald worden op zaterdag 16 december tussen 9 en 12 uur in café Centrum in Moen. Dat kan ook op de kerstmarkt op het Toyeplein in Zwevegem op zondag 17 december. Achteraf kan het boek nog opgehaald worden bij Luc Vanassche in de Paul Ferrardstraat 41 in Zwevegem of bij Remi Van Loosveldt in de Herembodegemstraat 87 in Moen.

Luc Vanassche voegt er nog aan toe dat het best wel interessant is om vooraf in te tekenen, gezien de beperkte oplage. Wie vooraf intekent is dus zeker van zijn exemplaar.