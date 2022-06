Alec Segaert Inspireert Hoogleraar Wim Lagae Tot Tweede Wielerboek

Het smaakte naar méér. Net een jaar geleden verraste (uitgeweken) Lendeledenaar Wim Lagae ook zijn eigen familie met zijn boek ‘Koerszaken’. Daarin bundelde de hoogleraar sportmarketing aan de KU Leuven zowat een halve eeuw wielerpassie. “Het is wel een eenmalig project”, zei hij toen, maar zie, het boek kende twee herdrukken en nu ligt het vervolg in de boekenwinkel. En daar heeft ene Alec Segaert veel mee te maken.

Het ‘Montmartre van de koers’ of ook ‘Cycling Valley Lendelede’ noemt Wim Lagae zijn geboortedorp, waaraan hij onder andere dankzij zijn grote wielerminnende familie erg verknocht blijft. Op 14-jarige leeftijd begon Wim zelf te koersen, maar na verloop van tijd werd het duidelijk dat een profcarrière er niet in zat. Maar prof werd hij wel: aan de universiteit. Als sporteconoom en -marketeer is hij bekend bij media, die om de haverklap naar zijn visie hengelen als sport en economie elkaar raken. Het mag ook over andere sporten gaan, maar koers is en blijft zijn passie. Ook op 58-jarige leeftijd zit hij zelf nog altijd op de fiets. De dag dat vorig jaar in Leuven het WK wielrennen plaatshad, haspelde hij in Almere in Nederland een monstertijdrit af: 137,8 km tegen 36 km per uur. En Lendlee Koerse is de jaarlijkse afspraak van de wielerfamilie Lagae, met broers Jan en Bart en neef Tom Schotte. De conditie is goed, want vorig jaar was Wim primus bij de 55-plussers met 40 per uur.

Hector Schotte

Dagdroom, Carrièredroom, Koortsdroom, (R)evolutiedroom en Toekomstdroom: het zijn de titels van de vijf hoofdstukken in Koersdromen. Hij huppelt daarbij van de ene anekdote naar de andere. Over Hector Schotte, Wims grootvader langs moeders kant, die als textielgrensarbeider naar wielerstad Roubaix trok. Het geeft de auteur de gelegenheid om uit te weiden over de firma’s die in de streek ontstonden, zoals Auchan, Decathlon of Cofidis, waarmee we weer bij de koers zijn. De hele wielerstamboom van Hector – die in Lendelede schepen werd – passeert de revue, tot en met zijn achterachterkleinzoon junior Viktor Soenens, onlangs vijfde in de eerste Luik-Bastenaken-Luik voor junioren.

In het hoofdstuk Koortsdroom mijmert Wim Lagae uitgebreid over Bavikhovenaar Dirk Demol, die het van bobijnopzetter tot winnaar van Parijs-Roubaix 1988 bracht én tot huidig ploegleider Israel Cycling Academy.

De liefde voor de koers vloeit zomaar uit zijn pen

Dan is er natuurlijk Alec Segaert. In ‘Koerszaken’ was er nog maar amper een paragraafje aan hem gewijd: als een nieuw Lendeleeds talentje om in het oog te houden. Tot woensdag 8 september 2021 het Eén-middagjournaal Lendelede op zijn kop zette: Alec was Europees kampioen tijdrijden. De familie Lagae juichte mee. Vader Marcel werd in de krant als 91-jarige als oudste supporter opgevoerd. Ook in het hoofdstuk ‘Toekomstdromen’ krijgt Alec Segaert een prominente rol, samen met de Waregemse tweeling Abram en Michiel Stockman, die net als Alec model staan voor het wielrennen 2.0. Het gaat daarbij over wattages, vermogensmeting, trapfrequentie maar even goed over duurzaamheid als toekomstig element in het wielrennen, niet het minst inzake veiligheid.

Justine

Het vrouwenwielrennen zit in de lift en dat kan in het boek niet ontbreken. De auteur constateert daarbij verheugd dat de prijzenlat stilaan gelijkgelegd wordt, maar dat er bij de loonkloof nog altijd een groot gat gaapt. Bijzonder interessant is het verhaal van de nog weinig bekende Justine Ghekiere uit Izegem, die nochtans profrenner is… Als fitnesscoach verveelde ze zich tijdens de eerste coronagolf en ze nam zomaar deel aan de virtuele Baloise Belgium Tour. Ze reed 14 uur op de rollen en registreerde daarbij 500 km. Wegens vermoeden van vervalste gegevens werd ze uit de competitie gegooid… Ten onrechte, zou blijken. Het gevolg is dat zij vandaag op 25-jarige leeftijd als prof bij het vrouwenteam van de bekende broers Roodhooft koerst.

Stukje fictie

Ook dit tweede wielerboek van Wim Lagae – naast een tiental andere in de wereld van economie en management – zal de echte wielerliefhebber verslinden. Zoals bij lezingen zijn toehoorders aan zijn lippen hangen, heeft de auteur een uiterst vlotte schrijfstijl. “De liefde voor de koers vloeit zomaar uit zijn pen”, schrijft uitgever Johan Vergote uit Meulebeke. Kan het trouwens toeval zijn dat diens uitgeverij Bibliodroom heet? Een beetje jammer misschien dat er in het boek geen foto’s staan maar er zijn wel de leuke illustraties van Ayla Brulez, een ontwerpster met Roeselaarse roots.

Opmerkelijk: in het boek dwaalt Wim Lagae na elk (droom)hoofdstuk op een merkwaardige manier even af naar een stukje fictie… ‘Romanesk’ noemt hij het zelf. De voorbode voor een wielerroman of in elk geval een vervolg? “Zeker niet”, zegt Wim stellig, maar dat zei hij vorig jaar ook.

Op 15 juni staat het boek centraal op een wieleravond om 20 uur in het Sint-Jozefscollege in Izegem, georganiseerd door de supportersclub van Alec Segaert en de Izegemse Triatlonclub, met Dirk Demol en Loïc Segaert, broer van Alec die er niet kan zijn omdat hij dan de ‘Baby Giro’ rijdt.

Koersdromen, een uitgave van Bibliodroom, telt 176 bladzijden en kost 24,95 euro. Verkrijgbaar in de boekhandel en in Lendelede bij pers- en woonwinkel Katrien.