Alain Zenner onthult boek ‘De geheimen van Knokke-Heist’

Auteur Alain Zenner stelde, in aanwezigheid van Guy Bout en Manfred Bogaert van uitgeverij Fill in the Blanks, in het stadhuis zijn erudiet en ludiek boek ‘De geheimen van Knokke-Heist’ voor aan burgemeester Piet De Groote. In deze Nederlandse vertaling en geactualiseerde uitgave van zijn ‘Les secrets de Knokke-Le Zoute’ bespreekt de auteur alle mogelijke aspecten van Knokke-Heist.

Luchtiger

Alain Zenner is advocaat aan de Brusselse Balie. Hij doceerde rechten en was staatssecretaris van Financiën. In 2019 publiceerde hij zijn ‘Traité du droit de l’insolvabilité’, een juridische turf van 2.000 pagina’s.

Sinds zijn recente domiciliëring in Knokke-Heist verdiept Zenner zich volop in de geschiedenis, actualiteit en geruchten van zijn nieuwe thuishaven en tapt hij uit een luchtiger literair vaatje. In ‘De geheimen van Knokke-Heist’ springt de auteur nonchalant van het ene naar het andere onderwerp zonder de lezer te vermoeien. Elk trefwoord omvat zowel een leerzaam als een vermakelijk aspect.

In dit werk ontdek je de geografie, geschiedenis, schilderkunst, literatuur, kunstenaars, artiesten en persoonlijkheden die Knokke-Heist maakten tot wat het nu is.

Het boek kost 24,95 euro en is te verkrijgen in de boekhandel of online bij uitgeverij Fill in the Blanks. (DM)