Academicus, ondernemer en pizza-foodie Adrien Billiet: “Combinatie van hoofd en handen, dát is leuk”

Aan zijn opleidingstraject te zien, kan Adrien het best beschreven worden als een kritisch denker. “Zelfs in de lagere school schreef ik bij favoriete hobby ‘denken’. (lacht)” Maar laat je niet misleiden, want achter de academicus schuilt een hobbykok met een voorliefde voor pizza’s. Een uit de hand gelopen hobby eindigde in een bedrijf – Vonken, met jeugdvriend Sebastian Laga – en een eigen culinair boek, Puur Pizza.

Een jeugdkamp in de Ardennen, een oud olievat, en een hoop stenen: zo ontstond Vonken.

“Het begon met de roestige ton waarin we onze eerste pizza’s, ovenschotels en barbecues voor onze leden bereidden. Na tal van prototypes, experimenten en kooksessies tijdens de coronaperiode, evolueerden we naar de elegante mobiele houtovens die Vonken vandaag produceert.”

Plant een boom

In de polyvalente buitenovens kan je vlees, vis of groenten grillen, en pizza en brood bakken. “Het is een barbecue, kamado (traditioneel Japans fornuis dat op out of houtskool werkt, red.), pizza-oven en buitenkachel in één stuk. Alles wordt ook lokaal geproduceerd, bij subcontractors in eigen land. Daarnaast houden we rekening met het milieuaspect: we planten voor elke oven een boom en zorgen voor een bijzonder zuinige verbranding. Dat hebben we te danken aan lange studies over juiste zuurstoftoevoer, technisch ontwerp en uitstekende isolatie.”

Sinds 2020 is het duo begonnen met de verkoop van z’n ovens via de webshop en een resem winkels in België. “Er staan zelfs al enkele stuks in Amerika, bij klanten die er per se een wilden laten overkomen”. De verkoop loopt vlot en binnenkort zetten ze de stap naar Nederland en Duitsland. “Ik heb daarvoor ook veel te danken aan mijn vennoot Sebastian, die het onderste uit de kan haalt bij elke uitdaging. We zijn ontzettend complementair.”

De witte kunst

“Ik denk graag na over het leven, maar natuurlijk zit er niemand te wachten op een filosoof. (lacht) Tijdens de opleiding Law and Economics studeerde ik aan universiteiten in Gent, Bologna en Marseille. In Bologna zat ik met een chef op rust op kot, Lorenzo. Ik heb daar eigenlijk meer gekookt dan gestudeerd. (lacht) Daar kwam ik in contact met l’arte bianca, de witte kunst, dus alle gerechten op basis van bloem.”

Adrien heeft altijd graag gekookt, het is voor hem ook een manier van creatief bezig zijn. Hij zag zijn moeder en oma vaak koken zonder recept. Net als zij begon hij zijn eigen recepten te creëren; die kon hij dan ook uittesten met de houtovens.

Via een klant van Vonken kwam Adrien in contact met uitgeverij Stichting Kunstboek. “Die had de rechten gekocht van een Duits pizzaboek dat ze wilde vertalen naar het Nederlands, maar de inhoud was een ramp, met te veel specifieke Duitse ingrediënten. Wat tot de mogelijkheid leidde om een volledig nieuw boek te schrijven. Daarop zei ik uiteraard meteen ‘ja’ – zo’n trein passeert maar één keer.”

Een belangrijke les

In oktober bracht Adrien zijn eigen boek uit, Puur Pizza, en vervulde daarmee een jeugddroom. Toen hij in zijn studententijd bij een bakker werkte, had hij altijd een geel schriftje op zak, waarin hij allerlei recepten neerkrabbelde. “Maar ik ben nogal een slordigaard, dus dat was niet met de juiste hoeveelheden. Het was wel een goede inspiratiebron.”

In Puur Pizza laat Adrien ons alle geheimen van een perfecte pizza ontdekken: de juiste bloem, de perfecte temperatuur, en de winnende combinaties van toppings. Een reeks authentieke technieken, handige tips en recepten uit Italië en daarbuiten. Daarbij houdt hij zich aan een belangrijke Italiaanse les – heilig voor zijn oude kotmaat Lorenzo: meno è meglio, minder is meer. “Hoe verleidelijk het ook is om alles wat je lekker vindt te combineren, het is vaak beter minimalistisch te werk te gaan, zodat de pure smaken van de ingrediënten bovendrijven in plaats van te verdrinken.”

Pizza met spruiten

In het boek staan klassieke, funky, wereld- en dessertpizza’s, gecombineerd met een verhaal en heel wat achtergrondinformatie, tot de chemie van het rijs- en bakproces toe. “Met de funky pizza’s breng ik mijn eigen recepten die doorheen de jaren zijn ontstaan. Mijn favoriet is Pizza dal Belgio: fijngesneden en krokant gebakken Brusselse spruiten, spekblokjes en abdijkaas. Zelfs mijn vrienden in Italië zijn er dol op. Een ideale pizza voor de winterperiode.”

