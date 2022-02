Abel Vanneste jaar lang de Junior Stadsdichter #VANRSL

Abel Vanneste is de nieuwe Junior-Stadsdichter. De jury koos zijn gedicht uit 540 inzendingen. Hij mag met zijn klas op workshop waarna ze worden getrakteerd op pannenkoeken én zijn gedicht krijgt een prominente plek in het Roeselaarse straatbeeld.

Wie dit jaar de tienjarige Abel Vanneste tegen het lijf loopt, spreekt hem uit respect het best aan met zijn kersverse titel van Junior Stadsdichter #VANRSL. De jury koos zijn gedicht met de titel ‘Illusies in je hoofd’ uit 540 inzendingen uit 35 klassen van elf Roeselaarse basisscholen. Nog nooit in het zesjarige bestaan van het project Junior Stadsdichter werd er zo massaal deelgenomen.

Het thema was dit keer ‘Dromen’ en ook de klas van Abel, het vijfde leerjaar van meester Jan Vankeirsbilck van de Stedelijke Basisschool De Brug in de Brugsesteenweg, ging met dit thema aan de slag in een workshop georganiseerd door ARhus en de STAP.

Dromen

“Het gedicht van Abel raakt verschillende kanten die met dromen te maken hebben”, aldus de jury. “Er spreekt veel fantasie uit, je kan je alles direct voorstellen in je hoofd en tegelijk eindigt het gedicht met een mooie wens of is het ‘maar’ een illusie: meer natuur en een stad zonder auto’s!”

Abel was wat van zijn melk toen hij werd uitgeroepen tot winnaar: “Ik weet niet goed wat zeggen maar het voelt in elk geval zeer goed.”

Samen met Abel stonden nog vier andere jongeren op het podium. Ook Lotte Leroy en Angelien Bouckaert van de Sint-Jozefsschool en Stan Develter van Lenteland behoorden tot laatste vijf laureaten net als Andreas Vandenbogaerde van de Stedelijke Basisschool De Octopus. Andreas kreeg van de jury trouwens de publieksprijs.

2729 keer werd online gestemd op een van de vijf genomineerden. Dat is drie keer meer dan bij de vorige editie. “Het project Junior Stadsdichter zit bij deze zesde editie duidelijk in de lift”, aldus een tevreden kersvers schepen van jeugd Mathijs Samyn.

Pannenkoeken

Abel en Stan krijgen als cadeau een workshop slam-poetry voor heel de klas die wordt afgesloten met een pannenkoekenfestijn in het ARhus-café. En misschien nog belangrijker. Hun gedichten krijgen de komende maanden een zichtbare plek in de stad. Dat van Abel wordt op een nog nader te bepalen plaats zelfs kunstvol uitgewerkt en blijft de komende jaren het straatbeeld sieren.

Tot slot nog even genieten van het winnende gedicht van Abel Vanneste: “Denken over wensen of nachtmerries zien. Dromen over zonnen en draken die grommen. Maar het liefst droom ik over de natuur met wezens die bloeien en krioelen. Of de stad zonder toet toet broem apparaten maar alleen ring ring rijd dingen.”