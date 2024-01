8 laureaten voor Junior Journalistwedstrijd van het Davidsfonds Kortrijk

In het kader van de Junior Journalistwedstrijd van het Davidsfonds schreven tal van leerlingen een opstel over het thema ‘oost west, thuis best’. Naar jaarlijkse gewoonte werden de laureaten van de opstelwedstrijd in de bloemetjes gezet. De prijsuitreiking ging zaterdag 27 januari door in het dakcafé van het stadhuis.

Van de 83 inzendingen werden acht winnende werken van de opstelwedstrijd geselecteerd en tijdens de prijsuitreiking voorgesteld. De jonge schrijvers mochten vervolgens een boekenpakket in ontvangst nemen van bestuurslid Jan Demarcke en jurylid Els Germonpré. Aansluitend was er een receptie.

Davidsfonds Kortrijk koos uit de 35 deelnemers van reeks I (3de graad basisonderwijs) de finalisten Suze Tanghe (VBS Sint-Rita Harelbeke) en Hannah Dhondt (De Levensboom). Voor de Kortrijkse Hannah (11) was het haar eerste deelname aan de Junior Journalistwedstrijd. Leerkracht Tom Verhulst had de hele klas aangemoedigd een opstel in te zenden. “Ik hou van taal, maar schreef enkel voor mezelf over dingen die gebeuren in mijn leven. Onder het thema ‘oost west, thuis best’ schreef ik ‘Interview met Amelie’. Het gaat over een meisje dat gevlucht is uit Oekraïne. Ik had niet verwacht dat ik ging winnen en ben heel blij met het boekenpakket. Ik hou van lezen, vooral dagboekverhalen, en lees zeker een boek per week.”

In ‘Interview met Amelie’ vertelt het hoofdpersonage dat ze het moeilijk heeft omdat ze haar papa moest achterlaten. Zij krijgt veel steun van haar oudere broer Samuel die erop vertrouwt dat ze hier wel uit zullen komen. “Door te praten met iemand die je vertrouwt en die jou snapt, geef je je verdriet of angsten een plekje want pas als je ze toelaat kun je ze loslaten”, leest Jan Demarcke voor. “Interview met Amelie is een goed geformuleerd eenvoudig vraag en antwoord gesprek. Je verneemt via de antwoorden genoeg details om je de oorverdovende hel voor ogen te stellen waaruit dit meisje is ontsnapt, op zoek naar een nieuwe thuis. Voor iemand van het vijfde leerjaar zeker een mooie prestatie.”