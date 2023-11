4.000 filosofen, theologen en andere economen op 1.740 pagina’s: “Er zijn maar 25 exemplaren”

Jaak Coopman bundelde 4.000 filosofen, theologen, andere economen en honderden samengevatte opinieartikelen in een document van maar liefst 1.740 pagina’s. Jaak liet maar 25 exemplaren maken. Niet om te verkopen, wel als geschenk. Een ‘erfenis’ voor zijn kinderen, kleinkinderen en enkele kennissen.

Jaak (81) woont in de Zwanestraat. Hij is getrouwd met Christiane Bossuyt, die op 26 oktober 2023 overleed. Hij is de vader van vijf kinderen, grootvader van elf kleinkinderen en overgrootvader van drie achterkleinkinderen. Zo’n acht jaar geleden schreef Jaak al eens een boek over geschiedenis, gevolgd door een beperkte uitgave van filosofen en theologen. “Er was toen nog maar sprake van 2.000 filosofen en theologen. Ik heb dat nu ruimer opgevat en alles verzameld dat ik kon vinden via encyclopedieën of artikels uit De Standaard, Knack en Kerk & Leven. Ik beperkte mij nu niet tot filosofen en theologen, maar ook tot economen en geschiedkundigen. Dat vormt één geheel en is betekenisvol als geheel. Of dat een saai onderwerp is? Inderdaad”, lacht Jaak. “Ik maakte maar 25 exemplaren, voor mijn kinderen en kleinkinderen. Met mij erbij ben ik er in totaal al 17 exemplaren kwijt. Ik gaf er ook nog aan kennissen. Mijn eerste twee exemplaren kwamen uit op kerstdag 2022, mijn andere twee verschenen in februari. Gezamenlijk telt het document zo’n 1.740 pagina’s.”

Bloemlezing

Wat is de bedoeling van dit lijvig document? “Dat alles wat bij elkaar hoort terug te vinden is in één document. Het is zeker geen concurrentie voor Google. Eigenlijk moet je het beschouwen als een bloemlezing van wat er bestaat. Zoals we vroeger op school een bloemlezing kregen van bijvoorbeeld de Nederlandse schrijvers. Het was toen niet de bedoeling om één schrijver volledig uit te lichten, maar een bloemlezing te krijgen van wat er in de Nederlandse letterkunde bestaat. Dat is wat ik nu op filosofisch, theologisch, economisch en historisch gebied heb samengevat en als één geheel heb gebundeld. Je moet het lezen zoals de Bijbel. Men slaat die open en laat de tekst tot zich doordringen. Hier is dat ook het geval. Een bepaalde tekst kan inspiratie en bepaalde opties geven, waardoor men zelf kennis ontwikkelt en zelf standpunten leert innemen die ruimer zijn dan het oppervlakkige.”

“Ik beschouw het als mijn erfenis voor mijn kinderen en kleinkinderen”

Wat leerde Jaak uit al zijn opzoekingswerk? “Dat alles aan elkaar hangt. In de twee laatste delen vind je honderden opinieartikels terug van hedendaagse filosofen, economen en geschiedkundigen, waaronder Ignaas Devisch, Marc Reynebeau, Geert Noels en Jonathan Holslag. Alle artikels die in de laatste jaren door hen geschreven zijn bundelde ik. Mijn naslagwerk is dus een bundeling van gegevens, waarin je rustig kan bladeren. Je kan het beschouwen als een leesboek. Je kijkt vooruit, stapt mee en verwerft eigen standpunten en eigen inzichten.”

Geen mailadres

Jaak maakte dit document niet om te verkopen. “Ik hoop er mijn kinderen en kleinkinderen mee te boeien. Het is inderdaad moeilijke materie, maar het is leesbaar opgesteld. Ik gebruik geen technische termen, of toch zo weinig mogelijk. Alles werd opgemaakt in een leesbare taal. Ik noteerde alles via mijn computer, deed het opzoekingswerk via internet, maar ik heb geen mailadres. Ik werk nog op de oude manier: bellen, per post iets opsturen, enzovoort. Een rare werkwijze? Ik ben een rare én er moeten ook rare mensen bestaan hé”, lacht hij. “Naar de toekomst toe blijf ik dat uitbreiden. Ik ben al terug bezig aan een eerste bijlage die al 100 pagina’s telt. Ik volg dat verder op”, besluit Jaak.

(Bezit geen mailadres)

Jaak (81) woont in de Zwanestraat. Hij is getrouwd met Christiane Bossuyt, die op 26 oktober 2023 overleed. Hij is de vader van vijf kinderen, grootvader van elf kleinkinderen en overgrootvader van drie achterkleinkinderen. Zo’n acht jaar geleden schreef Jaak al eens een boek over geschiedenis, gevolgd door een beperkte uitgave van filosofen en theologen. “Er was toen nog maar sprake van 2.000 filosofen en theologen. Ik heb dat nu ruimer opgevat en alles verzameld dat ik kon vinden via encyclopedieën of artikels uit De Standaard, Knack en Kerk & Leven. Ik beperkte mij nu niet tot filosofen en theologen, maar ook tot economen en geschiedkundigen. Dat vormt één geheel en is betekenisvol als geheel. Of dat een saai onderwerp is? Inderdaad”, lacht Jaak. “Ik maakte maar 25 exemplaren, voor mijn kinderen en kleinkinderen. Met mij erbij ben ik er in totaal al 17 exemplaren kwijt. Ik gaf er ook nog aan kennissen. Mijn eerste twee exemplaren kwamen uit op kerstdag 2022, mijn andere twee verschenen in februari. Gezamenlijk telt het document zo’n 1.740 pagina’s.”

Bloemlezing

Wat is de bedoeling van dit lijvig document? “Dat alles wat bij elkaar hoort terug te vinden is in één document. Het is zeker geen concurrentie voor Google. Eigenlijk moet je het beschouwen als een bloemlezing van wat er bestaat. Zoals we vroeger op school een bloemlezing kregen van bijvoorbeeld de Nederlandse schrijvers. Het was toen niet de bedoeling om één schrijver volledig uit te lichten, maar een bloemlezing te krijgen van wat er in de Nederlandse letterkunde bestaat. Dat is wat ik nu op filosofisch, theologisch, economisch en historisch gebied heb samengevat en als één geheel heb gebundeld. Je moet het lezen zoals de Bijbel. Men slaat die open en laat de tekst tot zich doordringen. Hier is dat ook het geval. Een bepaalde tekst kan inspiratie en bepaalde opties geven, waardoor men zelf kennis ontwikkelt en zelf standpunten leert innemen die ruimer zijn dan het oppervlakkige.”

Wat leerde Jaak uit al zijn opzoekingswerk? “Dat alles aan elkaar hangt. In de twee laatste delen vind je honderden opinieartikels terug van hedendaagse filosofen, economen en geschiedkundigen, waaronder Ignaas Devisch, Marc Reynebeau, Geert Noels en Jonathan Holslag. Alle artikels die in de laatste jaren door hen geschreven zijn bundelde ik. Mijn naslagwerk is dus een bundeling van gegevens, waarin je rustig kan bladeren. Je kan het beschouwen als een leesboek. Je kijkt vooruit, stapt mee en verwerft eigen standpunten en eigen inzichten.”

Geen mailadres

Jaak maakte dit document niet om te verkopen. “Ik hoop er mijn kinderen en kleinkinderen mee te boeien. Het is inderdaad moeilijke materie, maar het is leesbaar opgesteld. Ik gebruik geen technische termen, of toch zo weinig mogelijk. Alles werd opgemaakt in een leesbare taal. Ik noteerde alles via mijn computer, deed het opzoekingswerk via internet, maar ik heb geen mailadres. Ik werk nog op de oude manier: bellen, per post iets opsturen, enzovoort. Een rare werkwijze? Ik ben een rare én er moeten ook rare mensen bestaan hé”, lacht hij. “Naar de toekomst toe blijf ik dat uitbreiden. Ik ben al terug bezig aan een eerste bijlage die al 100 pagina’s telt. Ik volg dat verder op”, besluit Jaak.