Boeken aan huis via de bibliotheek van Zulte

Vanwege het coronavirus is de bibliotheek van Zulte gesloten voor het publiek tot minstens 19 april. De medewerkers bleven echter niet bij te pakken zitten en zijn gestart met een tijdelijke service ‘boeken aan huis’.

Boeken en andere materialen kunnen telefonisch of via mail aangevraagd worden en de pakketten worden bij je thuis geleverd. De bibliotheek zal een afspraak maken wanneer het pakket geleverd zal worden en dit in een plastic zak achterlaten bij de deur om menselijk contact tot een minimum te beperken. Boeken die je thuis hebt liggen, mag je later terugbrengen als de coronamaatregelen opgeheven zijn.

Aanvragen kan via bibliotheek@zulte.be of 09 388 86 00.

