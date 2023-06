Boeiende lezing over restauratie beeldengroep in Westfront

Tot en met 1 oktober 2023 loopt in Westfront Nieuwpoort de eigenzinnige tentoonstelling Verstilde Stad. Ook Jozefien De Clercq van Lapis Arte is te gast in het bezoekerscentrum. Zij brengt een boeiende lezing.

Bezoekers krijgen tijdens Verstilde Stad te zien hoe kunstenaars verstilde emotie capteren in woord, muziek en beeld in tijden van conflict of rampspoed. De tentoonstelling heeft veel aandacht voor Pieter Braecke, die exact 165 jaar geleden in Nieuwpoort het levenslicht zag.

Op zondag 25 juni 2023 is Jozefien De Clercq van restauratieatelier Lapis Arte om 11 uur te gast op de derde Westfront Zondag. Ze geeft een inkijk in de opknapbeurt van de beeldengroep ‘L’esprit de la guerre – voor Emile Verhaeren’ van kunstenaar Pieter Braecke.

Voorstudie

Dit meterslange kunstwerk met verschillende figuren is een voorstudie die in gips die Braecke in zijn laatste levensjaren vervaardigde. In januari 2023 werd het vanuit de kelder van het Nieuwpoortse Cultuurhuis overgebracht naar Lapis Arte. Voorafgaand aan de tocht naar het restauratieatelier werd het werk in vier stukken gesneden.

Lapis Arte nam het werk volledig onder handen. Beschadigingen werden hersteld, de sculptuur werd structureel verstevigd en de gipsen figuren werden schoongemaakt.

Tickets voor de Westfront Zondag met Jozefien De Clercq kosten 15 euro (incl. drankje en toegang tot de tentoonstelling Verstilde Stad) en zijn verkrijgbaar via www.verstildestad.be.