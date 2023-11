Boeddhistische leermeester is trekpleister tijdens laatste weekend van boekenbeurs Boektopia: “60 procent van de bezoekers komen van West- of Oost-Vlaanderen”

Van vrijdag 3 tot zondag 5 november kan de boekenliefhebber nog een laatste weekend genieten van boekenbeurs Boektopia in Kortrijk Xpo. Na een kleinschalige editie in 2021 en een eerste grote test in 2022 zet Boektopia zich dit jaar echt op de markt als Belgisch beursleider op literair vlak. “Boektopia heeft uiteraard veel gelijkenissen met de Antwerpse boekenbeurs, maar we doen het op onze eigen manier”, vertelt directeur van Boektopia Patrick Boeykens.

“Boektopia stopt niet na dit evenement hier in Kortrijk. Wij willen Boektopia over heel Vlaanderen doortrekken”, zegt directeur Patick Boeykens. “Dat doen we door met onze organisatie vanaf volgende week in bibliotheken, leesclubs of boekhandels activiteiten te organiseren tot het einde van het jaar. Deze beurs is dus eigenlijk de grote ‘kick-off’ en van hieruit kan dan eigenlijk alles starten”, stelt Patrick. Op die ‘kick-off’ kwamen al heel wat nationale en internationale sterren af. Woensdag was het nog de beurt aan internationaal virtuoos Heamin Sunnim, een Boeddhistisch leermeester die al meer dan een half miljoen Nederlandstalige exemplaren verkocht. Maar ook Robert Bryndza, Jeroen Meus of auteursduo Nicci French passeerden al de revue.

Tal van activiteiten

De derde editie van de boekenbeurs in Kortrijk draait dus op volle toeren. Met meer dan 80 voorstellingen of signeersessies komt er dan ook heel wat volk op af. Behalve boeken bekijken en kopen, kan je er dus ook je exemplaren laten signeren door je favoriete auteur of luisteren naar een live-concert, maar dan silent disco-gewijs. Ook voor de allerkleinsten worden er voorleesmomenten gehouden in een speels aangeklede voorleeshoek.

Vorig jaar kreeg het evenement nog felle kritiek te verwerken van onder meer gerenommeerd auteur Tom Lanoye. Hij noemde deze Kortrijkse piste in de Humo een misbaksel. Zowel qua timing, opzet en locatie. Volgens Patrick Boeykens is dat kort door de bocht.

“Het klopt dat Kortrijk dicht bij de Franse en Waalse grens ligt, maar toch sta je vanuit Sint-Niklaas bij wijze van spreken sneller in de Kortrijkse Xpo hallen dan de Antwerpse Expo”

“Dat er minder Antwerpenaren naar Boektopia afkomen dan vroeger naar de Antwerpse boekenbeurs is logisch. Terwijl vroeger 60 procent van de bezoekers van de Boekenbeurs uit de regio Antwerpen kwamen, zien ze in Kortrijk de omgekeerde beweging. 60 procent van de bezoekers komen van West- of Oost-Vlaanderen, maar ook mensen van Antwerpen komen steeds meer richting West-Vlaanderen.

Focus op Nederlands

Inspelen op de nabijheid van de Franse grens doen ze echter niet. “Deze boekenbeurs is er vooral om Vlaamse of Nederlandse auteurs in de kijker te zetten. We willen ons dan ook volledig focussen op dit Nederlandstalig pad dat we bewandelen. Daarbovenop heb je ook budget nodig voor bijvoorbeeld promotie om een Franstalige koers te varen. Dat geld steken we liever in de Nederlandse literatuur.” Het grote verschil met de boekenbeurs in Antwerpen is dat het geen standenbeurs is. De beurs bestaat uit één kassa, waardoor je maar één keer in de rij moet staan om boeken te kopen. Ook liggen de boeken verdeeld per genre en niet zoals in Antwerpen per auteur, uitgeverij of stand.

De Kortrijkse Xpo hallen mogen dan wel kleiner zijn dan in Antwerpen, qua gezelligheid doen ze zeker niet onder. Dat wordt beaamd door boekenwurms Jade en Jarne. Zij kwamen een kijkje nemen en namen onmiddellijk enkele boeken mee naar huis. “Er hangt een leuke sfeer en het is gezellig om even rond te wandelen. Ze hebben een heel breed assortiment, maar het blijft beperkt tot de populaire boeken. Ik lees bijvoorbeeld heel graag fantasyboeken, maar de meeste die er lagen had ik al”, lacht Jade.

In ‘t verschiet

De boekenbeurs loopt nog tot en met zondag 5 november. Er staan dus nog heel wat activiteiten op het programma. Vrijdag verwachten ze veel publiek voor Dirk De Wachter, maar ook voor zanger Tijs Vanneste. Zaterdag is het dan weer de beurt aan onder andere sportanalist José De Cauwer en advocaat Walter Van Steenbrugge. Afsluiten op zondag doen ze met Leen Dendievel, Leo Bormans en nog heel wat andere auteurs.

Voor de volledige programmatie kan je terecht op de website van Boektopia, boektopia.be.