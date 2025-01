Blvckprint uit Roeselare pakt uit met solo-EP en staat voor het eerst op Bonzai Stage: “Tussen mijn persoonlijke helden”

Het gaat goed met Tom Vansteeland aka dj Blvckprint uit Roeselare. Binnenkort komt zijn eerste solo-EP uit.

“Na mijn eerste remix op Bonzai Records ben ik ontzettend trots om mijn allereerste solo-EP aan te kondigen. Time Controller komt uit op 21 februari en is volledig mijn eigen werk – geen collabs, geen remixes, maar puur wie ik als artiest ben”, aldus Tom.

“Wat dit allemaal nog specialer maakt, is dat ik deze zomer voor het eerst op een Bonzai Stage mag staan tijdens Legacy Festival én Dreambeats Festival. Voor mij is dit een droom die werkelijkheid wordt. Het is niet alleen mijn muziek die nu tussen de legends staat, maar ik mag zelf ook op de line-up staan tussen mijn persoonlijke helden.”