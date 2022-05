Blankenbergse visser maakt vuist tegen ‘ongelukkig geplaatst erfgoed’

Bij de heraanleg van de Blankenbergse jachthaven werden er langs de kade drie oude bollaards teruggezet, die uitkijken op een parkeermeter. Activist Piet Wittevrongel liet het er niet bij en plaatste als protest een visser met geheven vuist.

“Die bollaards zijn het enige visserserfgoed dat nog aan de kade overblijft, en je kijkt er uit op een parkeermeter. We vragen dat deze laatste verplaatst wordt”, aldus Piet.

Het stadsbestuur kijkt wat het kan doen. “Die bollaards zijn waardevol erfgoed en staan daar inderdaad wat ongelukkig. We zullen in samenspraak met de aannemer de parkeermeter proberen te verplaatsen, en misschien kunnen de bollaards later mee verhuizen met de Victorine.”

“Deze moet eerst nog gerestaureerd worden maar krijgt dan een nieuw plekje aan de reddersdienst, waar het geheel veel beter tot z’n recht zou komen”, zegt schepen van Erfgoed Kathy kamoen (Open VLD).

Miscommunicatie

Aan de basis van de visuele kakofonie ligt volgens Kamoen miscommunicatie tussen aannemers. “De werken moesten klaar zijn tegen de havenfeesten. Bijgevolg werd hier niet echt over nagedacht: de bollaards vormen samen met die parkeermeter, zitelementen en palen een rommelig allegaartje”, aldus de schepen.

Piet Wittevrongel pleit voor een vissersmonumentje aan de kade. “Dat zou zeker een goed alternatief zijn.”

(WK)