Blankenberge doet oproep voor Lokale Helden 2024

Het lokaal bestuur kondigt de terugkeer aan van het tweejaarlijkse evenement Lokale Helden. Op zaterdag 27 april krijgen lokale muzikale artiesten de kans om hun talent te tonen op het podium.

Lokale Helden is een initiatief van VI.BE, het steunpunt voor artiest en muzieksector, om lokaal muzikaal talent in Vlaanderen en Brussel een podium te geven. Op maandag 27 april nestelt het evenement zich opnieuw in de cultuuragenda’s en ook Blankenberge springt graag weer mee op de kar.

Cultuurschepen Kathy Kamoen (Open VLD) licht verder toe. “Of je nu een getalenteerde DJ bent, solo muziek maakt of deel uitmaakt van een band, wij bieden graag iedereen de kans om zijn talenten te laten horen. Samen willen we de lokale muziekscene laten bloeien. Ontploft je hart van liefde voor de lokale muziekscene en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan zoeken we jou! De voorwaarden tot deelname en het inschrijvingsformulier kan je terugvinden op de website www.ccblankenberge.be/lokale-helden. Wees er snel bij, want de inschrijvingen sluiten op 2 februari om 12 uur.”