Bier en brouwerijen staan centraal op Open Monumentendag in Moorslede

In het kader van Open Monumentendag bundelen de heemkundige kring, de cultuurraad, de cultuurdienst, toneelvereniging KAT Slyps en TERF de krachten. Zij zetten in Slypskapelle de brouwerijen van vroeger en nu centraal.

Met Bier en Karakter is er in Slypskapelle een lokale brouwerij. De hoeve langs de Slypsstraat is op zondag 10 december het decor voor de Open Monumentendag. “Een tentoonstelling schetst er het brouwerijverleden, maar ook ander ambachten zoals pottenbakken en houtsculpturen zetten we in de kijker”, zegt Luc D’haene, secretaris van de heemkundige kring. Voor de kinderen is er een workshop boetseren met klei. Toneelkring KAT Slyps brengt de komische sketch ‘de openbare verkoop’. “Tussen 10 en 18 uur is er dus heel wat leven in de brouwerij.” Op de foto Johnny Serruys, Maurice Huyghebaert, secretaris Luc D’haene en ondervoorzitter Wesley Ver Eecke. (BF/foto JS)