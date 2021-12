Bibliotheek Knokke-Heist houdt enquête: zit er nog muziek in de bib?

Hoe beluister en beleef jij het liefst muziek? En kan het aanbod van de bib hier een rol in spelen? De bibliotheek van Knokke-Heist organiseert een enquête om wijzer te worden.

Welke plaats hebben cd’s nog in de bib? De vinylplaten zijn helemaal terug, maar is het een hype of wordt het een blijver? Is online muziek luisteren écht jouw ding? Op al die vragen wil de bibliotheek van Knokke-Heist een antwoord.