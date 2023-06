Bibliotheek en buurthuis Jabbeke scoren digitale punten

In Jabbeke zetten bibliotheek en buurthuis hun deuren open als Digibank. Voortaan kan elke Jabbeekse digitaal ongeletterde in deze locaties gratis terecht met alle vragen op gebied van digitalisering.

“Door de snelle digitalisering is het risico op digitale uitsluiting voor heel wat mensen groot geworden. De Vlaamse overheid organiseert daarom met de steun van de Europese Unie het project Digibanken. Onder dit project opende de gemeente Jabbeke in juni twee Digipunten in het buurthuis en de bibliotheek waar iedereen terecht kan voor gratis hulp bij al hun digitale vragen,” legt bibliothecaris Peggy Truyen uit.

“Stap voor stap zal de Digi-vrijwilliger je helpen bij het oplossen van het probleem. En lukt het niet na een eerste uitleg, dan kan je gewoon een volgende keer terugkomen, gratis en zonder afspraak.” De Digipunten Jabbeke zijn open op maandag van 15 tot 17 uur (bib), dinsdag van 14.30 tot 16.30 uur (buurthuis) en donderdag van 17 tot 19 uur (bib). Heb je vragen over Digipunten Jabbeke neem dan gerust contact op met bibliotheek@jabbeke.be of telefoneer naar 050 810 160.

(PA)