Bezoek het historisch stadhuis van Kortrijk

Nog tot eind augustus kan je elke dag het historisch stadhuis bezoeken tussen 14 uur en 18 uur.

Het gebouw werd omstreeks 1520 in een gotisch-renaissancistische overgangsstijl opgetrokken. In de nissen van de voorgevel werden de beelden geplaatst van de voornaamste graven van Vlaanderen. Binnen in het stadhuis bevinden zich op de benedenverdieping de ontvangstzaal, de gemeenteraadzaal, de trouwzaal met een in steen gebeeldhouwde 16de-eeuwse sierschouw en de Beatrijszaal. Op het eerste verdiep bevinden zich in de gang een imposant wandtapijt, de raadzaal met topografische wandkaarten en wapenschilden in de brandglazen en de gotische zaal met een modern muurschildering over de Guldensporenslag van kunstenaar Jan Van Imschoot.

Noor De Doncker (21) staat als jobstudent in voor het bijhouden van het aantal bezoekers en geeft nu en dan een woordje uitleg. Voornamelijk Franse en Nederlandse toeristen vonden hun weg reeds naar het historisch stadhuis, maar verbazend genoeg ook al mensen uit Colombia, Mexico en Nieuw-Zeeland. “De meeste vinden het een heel mooi stadhuis en vinden Kortrijk over het algemeen een mooie en propere stad. Tot zover heb ik nog geen negatieve reacties gehoord. Mijn favoriet is de trouwzaal, daar zijn veel interessante details zoals bijvoorbeeld de wapenschilden van de gildes in de brandglazen. Ook de raadskamer is een aanrader, daar hangen oude kaarten van Kortrijk.”