Bevrijding van Hooglede tijdens Tweede Wereldoorlog herdacht

Ter nagedachtenis van de bevrijding van Hooglede tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een herdenkingsplechtigheid georganiseerd, in aanwezigheid van de Poolse ambassadeur. Op 7 september 1944 werd Hooglede bevrijd door Poolse troepen onder leiding van Generaal Maczek.

De Poolse tanks trokken eerst Boeschepe en Westouter binnen en vervolgden hun opmars door verschillende steden in België. Op 7 september 1944 stuitten ongeveer 200 Poolse soldaten op ongeveer 500 zwaarbewapende Duitse troepen in Sleihage. Er vonden hevige gevechten plaats op verschillende locaties waaronder in Sleihage, Ieperstraat, Wulfhoekstraat, Biebuyck, Vosseberg, Hogestraat en Bruggestraat.

In de late namiddag werd Hooglede bevrijd. De bevrijding van Hooglede was een belangrijke mijlpaal in de inspanningen van het 2de Poolse Pantserregiment tijdens WO II. (EVG/foto EVG)