Bestuur De CultuurWinkel stelt nieuw gevarieerd programma voor: “Van muziek en humor tot theater”

De CultuurWinkel Sint-Eloois-Winkel is klaar voor een nieuw seizoen dat naar jaarlijkse gewoonte tijdens het kermisweekend wordt afgetrapt. Op vrijdagavond 29 september bijten Mathias Sercu & de Opportuniteiten de spits af, maar het bestuur van De CultuurWinkel heeft nog veel meer in petto. “We zijn ook erg blij om te zien dat heel wat gezinnen een CultuurWinkel-pas aankopen”, aldus voorzitster Stefanie Temperman.

Vorig jaar besliste het bestuur van het Davidsfonds Sint-Eloois-Winkel om niet langer onder de vlag van het Davidsfonds verder te varen. De vzw De Cultuurwinkel werd boven de doopvont gehouden. “Het was een beetje afwachten of onze leden mee de overstap zouden maken, maar inmiddels hebben al zo’n driehonderd gezinnen zich laten verleiden om een CultuurWinkel-pas aan te kopen”, aldus voorzitster Stefanie Temperman.

Die CW-pas biedt heel wat voordelen. Een jaarpas kost 20 euro en geldt voor het hele gezin. “Wie er één koopt voor het einde van het kermisweekend krijgt er een drankkaart van 10 euro bovenop. Die kan gebruikt worden tijdens onze activiteiten”, legt Stefanie uit. Pashouders genieten daarnaast ook van vier euro korting per gezinslid bij het boeken van tickets en krijgen ook telkens voorrang bij het reserveren. “Exclusief voor hen organiseren we jaarlijks ook een bistro-avond.”

The Flying Pickets

Ondertussen heeft het bestuur van De CultuurWinkel haar huiswerk voor dit cultuurseizoen helemaal af. “Binnen ons bestuur is het programmateam het hele jaar door op zoek naar opportuniteiten. We scouten voorstellingen en optredens, leren bij van andere cultuurverenigingen en proberen activiteiten te plannen die je elders niet vindt.”

De Winkelse Vereniging wist onlangs nog journaliste Leen Vervaeke, die opgroeide in de gemeente en nu in China werkt, te overtuigen voor een voordracht. “Maar we wisten bijvoorbeeld ook de wereldband The Flying Pickets te strikken voor een intussen al uitverkocht concert op 23 november.” Muziekliefhebbers stippen ook best de optredens van Kris Wauters en Klaas Delrue met rood in hun agenda aan. Jan Jaap Van der Wal komt in aanloop naar de verkiezingen op een ludieke manier stemadvies geven. Joeri Cortens combineert natuureducatie met comedy. “Maar ook theater mag zeker niet ontbreken op ons jaarprogramma. Zo planden we onder andere ‘Achter de schermen’ in, een tragikomisch stuk waarin onder meer Carry Goossens schittert.” Met ‘Ernst en Vermaak’ van het Prethuis gaat De CultuurWinkel de hilarische toer op.

Startweekend

Alle Winkelse gezinnen kregen inmiddels een handige bewaarbrochure in de bus waarin het nieuwe cultuurseizoen uit de doeken wordt gedaan. Daarin staan Mathias Sercu & De Opportuniteiten als startactiviteit genoteerd. Zij treden vanavond, vrijdag 29 september, op in De L!NK.

“Op zaterdagochtend baten we tijdens de Kasteelstraatfeesten een stand uit waar men kan reserveren voor onze activiteiten. Op zondag zijn we tussen 10 en 12.30 uur aanwezig in de foyer van De

L!NK.” Vanaf zondag 1 oktober kan men ook online reserveren voor de verschillende voorstellingen. “Tenminste als je vooraf online of zaterdag in de Kasteelstraat een CW-pas hebt gekocht.”

Variatie in bestuur

Het twintigkoppige bestuur van De Cultuurwinkel kijkt reikhalzend uit naar de start van het seizoen. “We hebben bestuursleden in alle leeftijdsklassen en proberen graag nieuwe dingen uit. Uitzonderlijk levert dat eens een ontgoocheling op, maar dankzij die ruime blik hebben we ook al tal van onvergetelijke momenten gecreëerd. We stellen onszelf ook regelmatig in vraag en proberen te leren uit onze fouten”, aldus Stefanie.

Bij De CultuurWinkel is men ook constant op zoek naar verjonging. “Geen gemakkelijke opdracht, maar voorlopig slagen we daar vrij goed in. Dat moet ook, want het gebeurt dat bestuursleden na vele jaren afhaken.” Zo nam De Cultuurwinkel tijdens een recent feestje afscheid van Ria Devos, Dirk Beheydt en Rik Decock. “Al blijft Rik, die ook lang voorzitter was, achter de schermen nog een jaar meedraaien. Of nog wat langer, hopen wij stilletjes.”