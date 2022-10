Benoit Kervyn in Het Brugs Uurtje

De volgende praatgast in Het Brugs Uurtje is Benoit Kervyn de Volkaersbeke. Interviewer van dienst is zoals gewoonlijk Freddy Clevers, bestuurslid van de organiserende vzw Brugs Ommeland – Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.

Benoit Kervyn (1960), een Bruggeling pur sang, studeerde af als binnenhuisarchitect en behaalde ook een postgraduaat Monumentenzorg. Professioneel legde hij een verrassend parcours af. Zijn eerste werkgever was de Brugse firma Lamoral, waar hij kabinetten voor artsen en tandartsen mocht uittekenen. Vier jaar later ging hij aan de slag bij Miele om er keukens te ontwerpen. TOP Vakantie vzw, organisator van jongerenvakanties met vestiging in Brussel, was een volgende uitdaging.

“In 2002 kreeg ik een ingeving en klopte ik aan bij burgemeester Patrick Moenaert met de vraag of ik iets kon doen rond kunst. Bleek dat men van plan was om het religieus erfgoed in de kijker te zetten. En zo werd ik consulent religieus erfgoed, eerst bij de Erfgoedcel en enkele jaren later bij Musea Brugge.”

Heilig Bloedprocessie

Ook de Heilig Bloedprocessie zal uiteraard aan bod komen. Benoit Kervyn was van 1988 tot 2017 de algemene coördinator van deze processie, waarvoor hij kostuums, rekwisitieten en praalwagens ontwierp. In 2018 tekende hij voor 20 kunstvlaggen rond de passie van Christus voor de winkelstraten gelegen op het parcours van de processie.

Samen met de coördinator van Erfgoedcel Brugge maakte hij ook een aanvraagdossier op voor de opname van de H.-Bloedprocessie op UNESCO’s representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Dit dossier werd in 2009 goedgekeurd.

(CGRA)