Benjamin Sercu wordt tweede Izegemse stadsdichter

De stad Izegem ging op zoek naar een opvolger voor Vincent Vandommele die de voorbije twee jaar stadsdichter was. “Benjamin Sercu wordt tot 1 september 2025 de tweede Izegemse stadsdichter als promotor voor poëzie”, zegt schepen van Cultuur en Bibliotheek Kurt Himpe.

“Met de aanstelling van Benjamin Sercu willen we de inwoners verder warm maken voor poëzie. De stadsdichter legt de stad en de gebeurtenissen in de stad vast in gedichten die op regelmatige tijdstippen in de kijker zullen gezet worden. Poëzie is een ideaal medium om uitdrukking te geven aan gevoelens en emoties”, aldus de schepen.

Culturele duizendpoot

“Benjamin Sercu is zeker geen onbekende. Hij is leraar woordkunst aan de Izegemse Kunstacademie Art’Iz en is geregeld op de planken te zien als muzikant, zanger, verteller of concertpresentator. Naast poëzie schrijft hij ook theaterteksten. We kunnen echt wel zeggen dat de nieuwe stadsdichter een culturele duizendpoot is”, stelt schepen Kurt Himpe.

“De jury oordeelde dat de laureaat weet te overtuigen door zijn originele en andere kijk op de stad. Zijn woordkeuze, ritme en lay-out zijn ook doordacht. Zijn poëzie is zeer toegankelijk en licht verteerbaar”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“We zijn ervan overtuigd dat deze laureaat ongetwijfeld ook een memorabele poëtische stempel op onze stad zal weten te drukken en dat hij in zijn functie als stadsdichter zowel binnen als buiten de stadsgrenzen onmiskenbaar verbindend zal werken”, besluit Nicolas Cappelle die als bibliothecaris ook voorzitter was van de jury.