Belmundo: ontmoetingsfestival vol muziek, kunst en de wereld in Brugge

Van donderdag 18 t/m zondag 28 mei organiseert het Cultuurcentrum Brugge met diverse partners Belmundo in en rond de schouwburg: een ontmoetingsfestival rond muziek, kunst, maatschappij en de wereld.

“We spiegelen ons aan de culturele dynamiek die tijdens de Middeleeuwen in de buurt van de schouwburg aanwezig was”, vertelt cultuurschepen Nico Blontrock. “Ook vandaag is deze buurt een creatieve hotspot met invloeden en aanwezigheden van overal ter wereld. Tijdens het festival willen we in deze buurt verschillende culturen uit de stad samenbrengen en zo opnieuw creatieve vibes door het kwartier sturen.”

Verbinding

Het is niet de eerste editie van Belmundo, maar deze keer heeft het Cultuurcentrum Brugge gebrainstormd met verschillende organisaties. “Dit heeft gezorgd voor frisse ideeën en andere invalshoeken. Verbinding en ontmoeting staan centraal”, verduidelijkt Nico Blontrock.

Partners zijn onder meer De Snuffel, 2BFlat, KAAP, HoWest, het Rode Kruis Opvangcentrum, De Republiek, de bib en Avansa. Het festival opent op donderdag 18 mei met ‘Couture Cultuur’ in de turnzaal van HoWest: de Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties contacteerde Bruggelingen om via kledingstukken hun verhalen samen te brengen. Dat resulteert in een modeshow, gecoördineerd door Geertje Van Genechten. Met aansluitend een Nah Mean Afrobeats fuif door Do vzw.

Reggie Washington

Andere blikvangers? DJ Grazzhoppa nodigt op 19 mei de Amerikaanse jazzbassist Reggie Washington uit voor een gesprek en een concert in De Biekorf n.a.v. zijn jongste cd ‘Black Lives – from generation to generation’, waarin hij een muzikale uppercut geeft aan het racisme. De Snuffel organiseert op 20 mei een avond vol rock tegen racisme. In KORF belicht Dalilla Hermans de Aziatische gemeenschap in Brugge.

Op 21 mei wordt de documentaire ‘Doctalks: I am Belmaya’ van de Britse journalist Sue Carpenter in De Biekorf vertoond en integreren dansers van Ultima Vez op de Brugse Markt voorbijgangers in een tijdelijke choreografie. DJ Grazzhoppa en Osama Abdulrasol sluiten Belmundo af met westerse en Arabische beats op 23 mei in de stadsschouwburg.

Info: www.belmundo23.be