Belleman Marnix Vermeulen zevende op BK in Torhout: “Ogen en oren van de gemeente”

Veldegemnaar Marnix Vermeulen, de officiële belleman van Zedelgem, behaalde een zevende plaats op het Belgisch Kampioenschap (BK) belleman in Torhout. Sinds 2008 is hij het jaar rond omroeper om feesten en recepties in Zedelgem met gezag te openen.

Zijn deelname aan het BK is een waardering voor de verbondenheid en traditie in het dorp die hij mee in ere wil houden. “Aandacht, aandacht!”, klonk het aan het stadhuis van Torhout. Met een bel en een luide en klare stem riepen 12 bellemannen tijdens het BK hun korte teksten. De helft van hen waren West-Vlamingen, onder wie Marnix Vermeulen (55) uit Veldegem. Hij eindigde er als belleman van Zedelgem op de zevende plaats. De al jarenlange ervaren omroepers die deelnamen, waren beslist aan elkaar gewaagd. De heren zijn officieel erkend door de gemeenten of steden waar zij wonen. Marnix vertegenwoordigt het jaar rond zijn thuisgemeente tijdens feesten, kermissen en andere plechtigheden in Zedelgem.

Uitstraling

Op het BK beoordeelde de jury het stemvolume, de uitspraak en de uitstraling. De teksten telden maximaal 100 woorden. “Bellemannen of omroepers verkondigden vroeger met veel langere berichten het lokale nieuws, toen er nog geen kranten bestonden. Ze brachten de bevolking op de hoogte van mededelingen van onder meer het stadsbestuur. Ze riepen boven het volk uit, vaak op een roepsteen die je soms nog aan kerken kan zien. Moeilijk voor te stellen in onze tijd waarin alle nieuws zich razendsnel verspreidt door het internet en smartphones. Wij werken met korte teksten om het te kunnen volhouden,” lacht Marnix.

In de aanloop van de Corneliusfeesten in Veldegem van 2008, rees bij de organisatie het idee van een spreker die de feesten aankondigt. Iemand die met een krachtige stem de mensen warm maakt voor de activiteiten. Marnix leek al vlug de geknipte man voor die taak omdat hij vele jaren met durf heel actief was in veel verenigingen. Het gemeentebestuur zag er al vlug heil in en op de gemeenteraad werd hij tot de officiële belleman van Zedelgem benoemd. Bij de nationale Orde van de Belleman stak hij zijn licht op voor de regels en vereisten.

Uniformen

“Voor mijn eerste optredens als belleman trok ik nog een oud postbodekostuum aan. Net als andere omroepers werd dat een uniform zoals de veldwachters droegen, want bellemannen waren vaak ook ondercommissaris. De meestal groene of blauwe uniformen variëren volgens de traditie per gemeente.” Marnix is in de rol van belleman een bekend gezicht op openingen en recepties in Zedelgem waar hij gevraagd wordt om de dag of de avond te openen. Met beknopte teksten is hij de ijsbreker voor toespraken. Hij krijgt zijn publiek stil zonder microfoon. Enkel met zijn forse stem en zijn vertrouwde bel vraagt hij de aandacht.

De vergane traditie van de belleman is aan een trage opgang bezig. Marnix promoot samen met de nationale gilde dat levend cultureel erfgoed. België telt nu 28 officiële bellemannen, waarvan 7 in West-Vlaanderen. Zij horen voor alle politieke kleuren of verenigingen evenveel respect te tonen, en neutraal te blijven in de boodschappen die ze omroepen. “Ook de improvisatie van het moment moet in je natuur liggen”, maakt Marnix duidelijk. “Sociale verbondenheid brengen en graag en veel en graag onder de mensen willen zijn, zijn andere vaardigheden.” Met de huidige Krak van Zedelgem Freddy Denys zet Marnix zich ook in voor het Kinderkankerfonds als de Alfredo’s. Met de vriendengroep Mensen Met Mensen (MMM) is hij begaan met de kleine noden in zijn gemeente.

Aanspreekpunt

“Je merkt dat een uniform gewaardeerd wordt en toch een bepaald gezag uitstraalt. Soms ben je ook een aanspreekpunt voor de bevolking van je dorp, voor hun kleine problemen. Je bent de ogen en oren van de gemeente. Ik wil mijn opdracht als belleman beslist blijven doen. Die rol wordt in Zedelgem van me verwacht.” Aan stoppen denkt Marnix Vermeulen nog lang niet. Zijn gezondheid zit goed en veel bellemannen zijn ouder dan hij. Er staat geen leeftijd of vaste termijn op. Zijn eerstvolgende verschijning als belleman van Zedelgem is tijdens de komende Corneliusfeesten in Veldegem. Men zegge het voort! (HV)