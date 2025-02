“Behoefte om verhalen te creëren was er altijd”: Rapper Dwight ‘Onderond’ Delameilleure laat je lachen

Al van kinds af aan koesterde Dwight Delameilleure een passie voor het creëren van verhalen. Met een voorliefde voor fantasieboeken legde hij al vroeg de basis voor een rijke creatieve wereld. Na jaren als rapper, waarin hij zijn teksten doorgaans combineert met humor, vond Dwight in 2024 de moed om een nieuwe uitdaging aan te gaan: stand-up comedy.

Dwight Delameilleure heeft zich als rapper en stand-upcomedian ontwikkeld tot een veelzijdig artiest. De eerste bouwstenen voor die creativiteit kunnen we terugleiden naar zijn jeugd. “Als kind las ik veel fantasieboeken, zoals Harry Potter en The Lord of the Rings. Ik denk dat door die boeken en die totaal andere werelden de eerste prikkels van creatie zijn ontstaan. Ik had een grote verbeeldingskracht en kon goed verhalen vertellen en schrijven – dat was eigenlijk het enige waar ik echt in uitblonk.”

Creatief opstel

“Wat ik nu doe – rappen en komedie – is in principe ook verhalen vertellen. Het is zot hoe alles terug te leiden is naar je jeugd. Ik genoot ook van de interesse in mijn verhalen. In het zesde leerjaar moest ik straf schrijven – ik was toen wat rebels – en schreef een opstel met de titel ‘De meester is een vampier’. Natuurlijk kon ik niet letterlijk schrijven dat ‘de meester een lul is’. Blijkbaar heeft hij dat opstel nog altijd”, lacht Dwight. “Vroeger wou ik altijd schrijver worden of striptekenaar, al kan ik niet zo goed tekenen. Die behoefte om verhalen te creëren, is altijd in mij blijven zitten.”

Held Eminem

De eerste inspiratie voor zijn rapcarrière vond hij in de wereld van humor en entertainment. Als tiener was Dwight enorm geboeid door series als The Fresh Prince of Bel Air en keek hij op naar komische acteurs zoals Jim Carrey. “Die energie wilde ik ook uitstralen”, herinnert hij zich. Maar het was 8 Mile, de film van Eminem die uitkwam in 2002, die een blijvende impact maakte op Dwight. “De coolste film ooit. Toen besefte ik: ik wil rappen. Niet zomaar rappen, maar verhalen vertellen zoals Eminem dat doet, met humoristische twisten. De underdog die zichzelf moest bewijzen, daar kon ik mij in vinden.”

Alledaagse situaties

In het middelbaar begon de verlegen Dwight zijn eerste raps te schrijven. “Dat deed ik dan tijdens de les in plaats van op te letten. Dat zag je in mijn schoolresultaten. Ik schreef over alledaagse situaties zoals pauzes met vrienden, broodjes eten in het park, over meisjes…” Zelfs de leraar Frans bood inspiratie. “Ik had als puber een hele rap geschreven over mijn leraar die grote borsten had. (lacht) Mijn rapteksten waren voor mezelf. Ik was vroeger echt heel beschaamd en durfde niet optreden. Schrijven was ook wat mijn weg daaruit. In je schrijfsels doe je wat je wil.”

“Met elke nieuwe try-out, nieuw materiaal en meer zelfvertrouwen, word ik beter”

Na wat experimenteren met muziek, plaatste Dwight dan toch zijn eerste nummers online. “Na een tijdje wou ik het toch weten: kan ik dit doen en heb ik er een stem voor? Het had direct een grote impact bij mensen die me kenden. Niemand had dat verwacht en mijn maten vonden het natuurlijk beestig. Dj-vriend Sander liet het nummer Egocentrische Klwutzak aan iedereen horen en de feedback was fantastisch. Toen begon ik echt te geloven in mezelf en schreef ik me in voor Humo’s Rock Rally. Dit was het begin! Maar ik lag er meteen uit.” (lacht)

Zelfverklaarde Sterre

“Het was geen deuk in mijn zelfvertrouwen want van de 1.000 inschrijvingen, zat ik wel bij de 100 geselecteerden. Mijn eerste echte album Zelfverklaarde Sterre bracht ik uit in 2014 en ging hand in hand met redelijk wat videoclips en veel optredens in de regio. 2016, 2017 waren toch wel de hoogtepunten. En dan volgde de langste pauze ooit. Ik miste net dat tikkeltje ambitie, of misschien was ik net niet goed genoeg, en miste die focus om er echt voor te gaan. Ik hield me te veel bezig met andere dingen, waaronder experimenteren met komische sketches op YouTube.”

Goed voornemen

Op oudejaarsavond 2023 besloot hij eindelijk de stap te zetten die al jaren in zijn hoofd rondspookte. Het was zijn enige voornemen ooit. “Ik wou er niet meer over babbelen, maar doen. Ik zag een workshop stand-up comedy in Deinze en schreef me meteen in. We volgden vijf lessen onder Stijn Vandermeeren met als toonmoment een vijf minuten durende set in de Comedy Kelder Deinze. Ik had al veel op een podium gestaan, maar dit is toch iets anders. De stilte is zo pijnlijk als je opkomt, maar het liep verrassend goed. Veel mensen lachten en gaven zelfs applaus. Dat gebeurt niet veel bij een eerste optreden.”

De daaropvolgende performance kende minder succes. “Mijn tweede optreden was super slecht; na twee minuten kreeg ik een black-out en ging ik gewoon af (lacht). Typisch. Te veel zelfvertrouwen? Maar net zoals bij een auto-ongeluk, moest ik gewoon zo snel mogelijk weer rijden. Met elke nieuwe try-out, nieuw materiaal en meer zelfvertrouwen, word ik beter.” Inmiddels staat Dwight bijna wekelijks op podia, variërend van intieme open mics tot grotere comedy nights. “Als je erover twijfelt, gewoon doen! Durf die eerste stap te zetten.”

Intussen is Dwight ook weer bezig met nieuwe rapmateriaal. Volg zijn avonturen en updates op Instagram.