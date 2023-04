Beestig Lichtervelde en dieren in de bioscoop: “Evolutie varkensteelt komt aan bod”

Op zondag 23 april is het Erfgoeddag, met als thema ‘Beestig erfgoed’, een dag volledig in het teken van dieren. In Lichtervelde kan je die dag terecht bij de Heemkundige Kring op de site Vancoillie en in Cultuurhuis De Keizer.

Johan De Smet (73), getrouwd met Wivina Ramboer en is penningmeester van de Heemkundige Kring. De tentoonstelling van de Heemkundige Kring is gebaseerd op meer dan tien jaar bijdragen van Johan voor hun jaarboek. “Ik ben veearts, nu bijna acht jaar met pensioen, na een carrière van 40 jaar in de slachthuizen”, vertelt Johan.

“Op de tentoonstelling komt onder andere het West-Vlaamse rood ras aan bod en de evolutie in de varkensteelt, van het spekvarken tot het Belgisch Landvarken en de hybride fokzeugen.”

“Het slotstuk van de expo is de hoefsmederij”

De Lichterveldse paardenmarkt ontstond in 1841. “In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog kende de jaarlijkse paardenmarkt een grote bloei”, zegt Johan.

“In 2016 werd het 175-jarig jubileum gevierd. Het rektuig of de harnaseuringe van de trekpaarden vind ik een heel interessant gegeven. Het slotstuk van de tentoonstelling is de hoefsmederij. De travaille aan het kerkhof is helaas verdwenen, maar op de Folklorefeesten is Martin Vermeire, hoefsmid uit De Haan, telkens een graag geziene gast.”

De Keizer

“In het café van de Heemkundige Kring is een kleine tentoonstelling over heel wat verdwenen en bestaande cafés in Lichtervelde die een naam hebben verwijzend naar een dier.”

Opening van de tentoonstelling is op zaterdag 22 april om 16 tot 18 uur op de site Vancoillie, Statiestraat 179. Op zondag 23 april, Erfgoeddag, is de tentoonstelling open van 10 tot 18 uur en op zondag 14 mei van 10 tot 12 uur, of op afspraak: j-desmet@skynet.be of 051 72 35 38. Cultuurhuis De Keizer organiseert op zondag 23 april een 40 minuten durende rondleiding. De films Strange World en Onze Natuur zullen er ook spelen. Voor beide is reserveren noodzakelijk en gebeurt via www.cultuurhuisdekeizer.com/erfgoeddag

(JW/foto KD)