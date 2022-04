Beeld ‘Zonder Titel’ krijgt vaste stek aan spinnerij De Stoop

Het beeld ‘Zonder Titel’ van Jean-Luc Verpoucke heeft maandagnamiddag een vaste plaats gekregen aan Spinnerijkaai 45, de vroegere spinnerij De Stoop. “Stad Kortrijk wil haar inwoners betrekken bij kunst in de openbare ruimte”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA)

Het beeld ‘Zonder Titel’ dat Hulstenaar Jean-Luc Verpoucke in 1989 vervaardigde krijgt opnieuw een plek in de openbare ruimte. Het is het derde beeld dat opnieuw aan het publiek wordt getoond na de succesvolle oproep ‘Beeld in jouw Buurt’, waarbij bewoners of organisaties een passende plek konden voorstellen voor sculpturen uit het Regionaal Erfgoeddepot Trezoor. “Stad Kortrijk wil haar inwoners betrekken bij kunst in de openbare ruimte”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). Het werk werd geplaatst in de voortuin van de vroegere spinnerij ‘De Stoop’ in de Spinnerijkaai in Kortrijk, waar nu kantoren en lofts zijn. “Het abstracte werk past bij de industriële look van de Spinnerij in Manchesterstijl, plus de voortuin is vanop straatzijde zichtbaar voor het publiek”, zegt Etienne Denis, die het beeld ‘adopteerde’.

DIRECT HOUWEN

Het beeld stond tot de sluiting van het Broelmuseum in de tuin van het museum. Het abstracte beeld bestaat uit twee op elkaar liggende volumes in ruw bewerkte blauwe hardsteen. “Typisch voor mijn werk is de confrontatie tussen het ongevormde natuurlijke materiaal in ruwe steen en de strakke of vloeiende soms geometrische vormgeving. Als ik iets zie reageer ik spontaan, direct kappen of houwen zonder voorbeeld of moule”, zegt Jean-Luc Verpoucke (65). Hij studeerde beeldhouwkunst aan het Sint-Lucas instituut in Gent en woont en werkt in Hulste. In 1982 werd hij leraar aan de Koninklijke Academie van Kortrijk en Brugge. Er zijn nog werken van Verpoucke te vinden in de streek, waaronder het werk ‘Composiet’ in Hulste en een lichtsculptuur in het Begijnhofpark in Kortrijk.