B&B ’t Stille Weg in Kemmel wordt het eerste haikupunt in Vlaanderen. In het gastenverblijf wordt van 29 september tot en met 1 oktober ook het tweede festival van het Maankonijn georganiseerd, een poëziefestival rond de volle maan van september, de meest gloedvolle van het jaar. “Tegelijk stellen we een nieuwe lekkernij voor Heuvelland voor: Maankonijntjes, een zoet gebakje in de vorm van verschillende konijntjes en met Heuvellandse specialiteiten en streekproducten erin verwerkt”, zegt organisator Geert De Kockere.

Haikupunten zijn plekken waar iedereen terechtkan voor allerlei zaken om en rond haiku, zoals bundels van haikudichters of diverse producten met haiku: postkaarten, T-shirts, buttons, koffiemokken met een haiQR-code. “Zo zouden we langzaam in Vlaanderen een netwerk van Haikupunten kunnen uitbouwen en zo de haiku verder verspreiden via een origineel, heel gevarieerd, modern én heel toegankelijk concept.”

Een allereerste Haikupunt wordt naar aanleiding van het tweede Festival van het Maankonijn geïnstalleerd in B&B In ’t Stille Weg in Kemmel. “In het gerestaureerde wagenkot van de oude boerderij zullen mensen voortaan terechtkunnen om haiku-items aan te schaffen.”

Maankijken en kippenklets

Het festival begint op vrijdagavond 29 september met het inmiddels voor Heuvelland traditionele, maar nog altijd unieke Maankijken. “Een bijzondere gebeurtenis waarbij we met een groepje mensen naar de opkomende volle maan kijken, luisterend naar muziek en poëzie en met de iconische Kemmelberg als decor.”

Op zaterdag en zondag zijn er heel wat activiteiten die vrij kunnen bezocht worden. Bijzonder is zeker de kippenklets. “Ook de kippen van de B&B mogen deelnemen aan het festival. Aan het kippenhok hangen speciale kippenhaiku’s die je als bezoeker hardop kunt voorlezen om aldus kippen uit te nodigen om mee te kakelen.”

Haikucafé

Tijdens het festival is er in het wagenkot van de B&B doorlopend een haikucafé waar bij de koffie maankonijntjes worden geserveerd. “Het is een cake op basis van yoghurt, gebakken met bloem van tarwe gerijpt in de Heuvellandse velden en gemalen in de Lijstermolen op de Baneberg in Westouter. Tijdens de bereiding wordt ook een scheutje Pommelle toegevoegd, een zoet drankje op basis van druiven, appel en peer gemaakt op het wijngoed de Monteberg.”