Bart Verstraete deelt mooiste vogelkiekjes in bib Canticleer

Bibliotheek Canticleer zet het nieuwe jaar in met een unieke fototentoonstelling. De naar De Haan uitgeweken Bart Verstraete (65) deelt er nog tot 25 februari zijn mooiste vogelkiekjes.

“Ik werkte vroeger als parkwachter in het provinciedomein van Kessel-Lo (Leuven), een prachtig stukje natuur waar veel trekvogels overwinteren. Ik kreeg er de kans om een cursus natuurgids te volgen en werd zo nog meer gefascineerd door het vogelspotten, een microbe die al gewekt was door mijn oudere broer”, vertelt hij.

Duinbossen

We leren van Bart dan ook dat er een heel spectrum aan vogelaars bestaat. “Elk diertje zijn pleziertje”, glimlacht Bart. “Zo heb je bijvoorbeeld de twitcher of soortenjager, die een lijstje bijhoudt van alle vogels die hij al gespot heeft. Bij mij draait het eerder rond de beleving an sich: ik haal evenveel voldoening uit een specht die in mijn tuintje op bezoek komt.”

Bart woont pas een jaar of twee in De Haan. “Maar ik kwam vroeger ook al geregeld naar hier voor mijn hobby. Als je met je telescoop over zee tuurt, zie je met wat geluk een jan-van-gent of een roodkeelduiker. Ik spotte zelfs al eens een bruinvis”, aldus Bart, die vlak bij de Duinbossen woont.

“Da’s dan weer een interessante biotoop voor allerlei kleine zangvogels, en ook de specht is er prima vertegenwoordigd. In de polders kan je dan weer broedvogels zoals de tureluur of grutto spotten. Al die diversiteit – alleen al van de strandloper bestaan er minstens vijf soorten – wou ik met deze expo in de verf zetten: op het vogelrijk geraak je nooit uitgekeken”, klinkt het.

(WK)