Bart Cafmeyer en Kobe Sercu zakken af naar Lendelede met ‘’t Was Ol Weg’

De bibliotheek organiseert op dinsdag 3 oktober een vertelnamiddag in zaal Lindelei, in de Stationsstraat in Lendelede.

‘t Was ol weg is een intense vertelling van Bart Cafmeyer over de eerste jaren na de Grooten Oorlog en hoe de Westhoek als een feniks uit zijn as herrijst. Ontroerend, én humoristisch, een boeiend verhaal over veerkracht en hoop. Bart Cafmeyer is auteur, regisseur (van onder meer de Ieperse Kattenstoet) en meester-verteller.

Kobe Sercu, een van de vijf Broers Sercu uit Ardooie (van wie acteur, regisseur en schrijver Mathias wellicht de bekendste is), zorgt voor de aangepaste liedjes. (IB)