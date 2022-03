Bart Beernaert onthult geheim achter fantasierijke fotocomposities

Op zaterdag 26 maart om 18 uur organiseert Fotoclub Digitaal Zien Lauwe in Het Applauws een voordracht. Clublid Bart Beernaert geeft het publiek een inkijk in zijn wondere wereld vol fantasierijke en surrealistische fotocomposities.

Bart Beernaert (46) is al bijna 25 jaar gepassioneerd met fotografie bezig. Toen hij zich een vijftal jaar geleden verdiepte in de digitale bewerkingsmogelijkheden van Photoshop, zag hij in het fotoprogramma een uitgelezen werkinstrument om zijn verbeeldingskracht en creativiteit de vrije loop te laten. “Door foto’s samen te voegen slaag ik erin om een nieuwe fantasierijke en surrealistische wereld te creëren. Voor mijn digitale fotocomposities kan ik putten uit een uitgebreide bibliotheek met onder meer eigen landschapsfoto’s en wolkenluchten. Het is een heel andere vorm van fotografie. Alles begint met een idee, dat ik al grotendeels in mijn hoofd heb en dat geleidelijk aan meer vorm krijgt. Beginnend met een wit blad schilder ik als het ware met foto’s.”

Eigen kinderen

In combinatie met Barts rijke verbeeldingskracht resulteert dat alles in bijzonder fantasievolle maar toch realistische composities. Daarin figureren vaak zijn kinderen Wannes en Ruth. Net zoals Alice in Wonderland lijken ze de meest wonderbaarlijke avonturen te beleven. Samen met een olifant dansen ze op een koord, ze varen erop uit met een bootje van papier en ze slaan op de vlucht voor een vervaarlijk laag overvliegende dubbeldekker. (Carlos Berghman)

De voordracht in Het Applauws begint zaterdag om 18 uur. De inkom bedraagt 5 euro, reserveren is mogelijk via digitaalzienlauwe@telenet.be. Meer info en werken van Bart Beernaert zijn te vinden op de website dzlauwe.be. De fotoclub, die volgend jaar een halve eeuw bestaat, organiseert in het najaar een nieuwe fototentoonstelling.