Bakelandtcomité doet rover Bakelandt volgend jaar herleven in musical

Ruim 120 acteurs en zangers, livemuziek, paarden, boten… Het Bakelandtcomité haalt alles uit de kast voor een heuse musical over het leven van Ludovicus Bakelandt die zal plaatsvinden op 4, 5 en 6 juli 2024 in het Vijverpark in Langemark. Regisseur van dienst is Hans Robyn, terwijl Danny Jonckheere op zijn 64ste nog eens in de rol kruipt van de befaamde struikrover.

Sinds de theaterwandelingen Pepe’s Groote Oorlog in 2018 en de halloweentocht Vreemde Geruchten in Langemarkse Gehuchten in 2019 bleef het een tijdje stil rond het Bakelandtcomité, maar het blijkt stilte voor de storm te zijn. In juli 2024 pakt het comité uit met een grootschalige musicalproductie over het leven van Ludovicus Bakelandt. “Langemark-Poelkapelle is immers een Bakelandtgemeente maar de jeugd is daar niet meer mee opgegroeid”, vertelt Koen Verdru, voorzitter van het Bakelandtcomité. “Wij willen ervoor zorgen dat de jeugd Bakelandt leert kennen en het Bakelandtidee weer herleeft in Langemark. Uiteindelijk is dat toch de essentie van ons comité.”

Droom

Het idee van een musical komt niet zomaar uit de lucht gevallen. “Dat is een droom die het comité en ik al meer dan vijftien jaar hebben”, zegt Koen. “Wel vonden we dat als we het doen, we het ook meteen goed moeten doen, dus met meer dan honderd acteurs, zangers, paarden… We werken ook samen met de Academie Ieper, die speciaal voor de musical muziek zal componeren, en Sint-Cecilia Langemark. We hebben ook een vijftiental goeie zangers die de belangrijkste rollen voor hun rekening kunnen nemen. De rest zingt of acteert mee in groep.”

“We willen dat de jeugd Bakelandt weer leert kennen”

De musical zal plaatsvinden op en rond de vijver van Langemark. “Het Vijverpark zal worden afgezet en het publiek zal kunnen plaatsnemen op tribunes. Per voorstelling zullen 300 mensen kunnen komen kijken en er worden minimum zes voorstellingen gespeeld, goed voor 1.800 mensen dus. Kaarten zullen verkocht worden voor een schappelijke prijs. In ieder geval zal de prijs niet opwegen tegen de totale kostprijs van het totaalspektakel. Het wordt een hele uitdaging en we hopen dat het voor mensen uit de streek veel nostalgie zal oproepen. De mensen vragen altijd: wanneer doe je nog eens een stoet? Met deze musical bedienen we die mensen alvast op hun wenken.”

In de refter van de vrije basisschool in Langemark vond onlangs een eerste bijeenkomst plaats voor alle deelnemers aan het spektakel. “Aan alle acteurs die wensen deel te nemen eens uitleggen hoe het project er ongeveer zal uitzien en de eerste rolverdeling gemaakt. Zo is iedereen nu al op de hoogte van wat er van hen verwacht wordt. Iedere donderdag vanaf januari zal er bijvoorbeeld een repetitie zijn.”

Ambitieus project

Hans Robyn zal als regisseur alles in goede banen leiden. Hij is voorzitter van het toneel in Boezinge en regisseerde verschillende theaterwandelingen, maar ook voor hem is het een ambitieus project. “In totaal gaat het om ongeveer 120 acteurs, zangers en figuranten, maar ik ben ook jaren hulpregisseur geweest van de Kattenstoet, dus met Bart Cafmeyer had ik een goeie leermeester”, knipoogt Hans Robyn. “We zijn al van september 2022 bezig met de voorbereidingen. Ik kreeg veel informatie van Danny Jonckheere die destijds Bakelandt speelde in de Bakelandtstoet. Het scenario is dan ook grotendeels gebaseerd op het verloop en de taferelen van de stoet. De locatie is alvast een grote troef.”

De rol van Bakelandt zal gespeeld worden door verschillende acteurs en zangers, maar in hoofdzaak door de ondertussen 64-jarige Danny Jonckheere. “De laatste keer was wellicht tijdens de laatste Bakelandtstoet in 2002”, zegt Danny. “Ze hadden het gevraagd en eigenlijk heb ik er niet over getwijfeld. Bakelandt was dan wel in de dertig toen hij werd terechtgesteld, maar ze drongen erop aan. Voor mij is het ook nostalgie. Het is leuk als je op deze manier nog eens het hele Bakelandtgegeven kan ondersteunen. In december geef ik trouwens nog een historische lezing over Bakelandt in Houthulst. Het is ook wel een zeer mooi concept dat Hans Robyn heeft uitgewerkt. Mensen die destijds de stoeten gezien hebben zullen dus zeker een en ander herkennen.”