Avelgemnaar Leander komt met band A Murder in Mississippi naar Spikkerelle: “Dit wordt een speciaal concert”

Vanavond (vrijdag 20 januari, red.) zakken alle muziek- en cultuurfanaten uit het Avelgemse af naar Spikkerelle voor A Murder in Mississippi. De zeskoppige band brengt een mengeling van americana, country, folk, blues en zelfs Irish traditionals. Voor Leander en zus Mirthe Vandereecken is het optreden een echte thuismatch; ze groeiden allebei op in Avelgem. “Er zijn veel mensen die ik nog ken uit mijn jeugdjaren die komen kijken”, klinkt Leander enthousiast.

A murder in Mississippi. De naam van de band – en ook het debuutalbum – roept wel wat vragen op. Maar is er een goeie uitleg voor, zo laat Leander meteen weten. “De Mississippi-rivier wordt wel eens de ruggengraat van de Verenigde Staten genoemd. De rivier doorkruist tien staten, elk met een unieke migratie-achtergrond. Terwijl de vele Slavische en Ierse migranten die zich vestigden in de noordelijkere staten er folk en polka introduceerden, werden de steden meer zuidelijk langs de Mississippi – zoals bijvoorbeeld Memphis en New Orleans – een belangrijke bron voor genres als blues, country, jazz en rock-‘n-roll. De Mississippi is dus een natuurlijke verbinding tussen roots en americana-genres, genres die A Murder in Mississippi feilloos doet samenvloeien.”

“En niet te vergeten, de Mississippi-rivier kent ook een duister, venijnig kantje. In de zuidelijke staten zijn er heel wat onopgeloste moorden. De vele alligators die in de Bayou en de Mississippi-delta leven, zorgen er immers voor dat bewijsmateriaal gemakkelijk verdwijnt. De alligator is een terugkerend icoon – bijna een mascotte – voor A Murder in Mississippi.”

Uitgekiend klankenpalet

Zes jonge muzikanten die hun hart verloren hebben in het Amerika van de jaren ’30 en kiezen voor een ‘old skool’ sound met akoestische instrumenten, het is wel wat speciaals. “Een drietal jaar geleden zijn we met z’n drieën begonnen”, weet Leander. “Ikzelf, samen met Lore Heyerick en mijn zus Mirthe. Die eerste optredens waren heel kleinschalig. Ik herinner me nog vaagjes ons eerste concertje, voor de opening van een winkeltje. Maar omdat we onze muziek wat meer uitstraling wilden geven, zorgden we voor wat vers bloed. Vandaag hebben we met pianist Dieter Vanhede, violiste Alexandra Van Wesemael en contrabassist Stijn Bontinck een mooi uitgebreid palet aan klanken in de band.”

In maart gaan we voor het eerst op tour in Duitsland

Wie denkt dat A Murder in Mississippi een echte nicheband is, heeft het toch behoorlijk mis. De erelijst oogt namelijk al fraai. Vorig jaar mocht de band spelen op de eerste dag van de Gentse Feesten op het Sint-Jacobs en ze stond ook al op Buskerpodium van Dranouter. “Onze platen kan je ook vinden in de Fnac en MediaMarkt en in maart gaan we voor het eerst op tour in Duitsland!”, vertelt Leander trots. “In mei hebben we zelfs een show in Friesland! Daar zullen we zeker ook nummers spelen uit ons tweede album, Hurricana.”

Maar eerst, en zeker niet minder speciaal, een optreden onder de kerktoren in Spikkerelle. “Het zal een bijzonder concert worden, hier in Avelgem. Samen met m’n zus ben ik hier opgegroeid en ik heb hier mijn eerste stapjes in de muziekwereld gezet. Er zijn veel mensen die ik nog ken uit mijn jeugdjaren die zullen komen kijken.”

“Of ik ooit van muziek wil leven? Dat is mijn doel, ja. Het is verre van eenvoudig, maar never say never”, besluit Leander.