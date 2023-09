Autofanaten maken custom tot kunst bij ACCG: “Sommige auto’s zijn zelfs als wrak al duur”

Aan de dwarsschuur van ‘t Goet te Wynckele in Peperstraat is er op zondag 15 oktober Custom Sun Day, een meeting van ACCG voor niet-alledaagse voertuigen zoals oldtimers, bikes, trikes, trucks en pick-ups, met een gezellig etentje voor jong en oud.

ACCG staat voor American & Custom Club Gullegem, een vereniging van en voor autoliefhebbers. “Vroeger slaagden we erin om aan de ijspiste Finlandia bijna 500 oldtimers, custom en Amerikaanse auto’s te verzamelen. Op den duur werd dat echter een te belastend evenement en besloten we het wat bescheidener aan te pakken door onze auto’s aan de dwarsschuur samen te brengen”, vertelt Marc Doornaert, Wevelgemnaar en voorzitter van ACCG. “We werken ondertussen al een dikke tien jaar in de nieuwe formule. Deze activiteit is een goede gelegenheid om iedereen voor de winter nog eens samen te brengen.”

Activiteiten

ACCG organiseert jaarlijks drie eigen activiteiten: De Gullerit (een meeting met een uitgestippelde rondrit) in april, de West Coast Run (een statische meeting voor niet-alledaagse voertuigen) in juni en Custom Sun Day (meeting en etentje) halfweg oktober. De week voor de West Coast Run houdt de vereniging onder de noemer Kunst ACCG ook een tentoonstelling van een week met kunstwerken die met auto’s en auto-onderdelen te maken hebben. Op andere zondagen kunnen leden op eigen initiatief aan andere meetings en manifestaties deelnemen.

“Het weer is belangrijk voor autofreaks: die willen echt niet dat hun bolide vuil wordt”

“Iedereen die in auto’s of motors geïnteresseerd is en al dan niet zelf over een speciaal voertuig beschikt, kan lid worden”, zegt Marc. “Dat kan een Ferrari of Lamborghini zijn, een oude Amerikaan of gewoon een 2-PK’tje. Lid worden kost je jaarlijks 24 euro. Je wordt dan alleen nog verondersteld zelf je hapjes en drankjes te betalen.”

Het weer

De deelnemers aan een meeting komen een beetje van overal. “Vroeger kwamen ze zelfs uit het buitenland, maar dat gebeurt niet zo vaak meer. De brandstofkosten houden mensen toch wel tegen. Af en toe krijgen we wel een Fransman of een Hollander over de vloer die tijdens een meeting een flyer van ACCG kreeg of via internet naar onderdelen zocht en zo toch naar Gullegem afzakt.”

“Wat vooral bepaalt hoeveel volk je op zo’n meeting krijgt, is het weer”, legt Marc uit. “Autofreaks houden er echt niet van dat hun keurig onderhouden Mustang of Chevrolet nat of vuil wordt.”

Dure hobby

Het bezitten en onderhouden van een oldtimer of een speciale wagen is wel een dure hobby. “Sommige modellen zijn zelfs als wrak al peperduur. Verder hangt het er vooral van af of je zelf aan de auto kunt werken. Als je alles moet laten doen, kan de factuur behoorlijk oplopen. Dat is overigens ook een reden waarom sommigen hun auto als hun kindje beschouwen en amper toelaten dat je er zelfs vanop een afstand eventjes naar kijkt”, lacht Marc. “Doorgaans kan je er wel op rekenen dat een gepimpte auto veel in restwaarde toeneemt als hij eenmaal af is. Sowieso is het voor handige harry’s een zeer leuke bezigheid waarmee je uren zoet kunt zijn.”

Marc is in elk geval, als hij het vertrouwen van het bestuur krijgt, van plan om nog een tijdje voorzitter van ACCG te blijven. “Ik zit al ruim dertig jaar aan het stuur en heb hier tal van interessante mensen leren kennen. Ik heb ook veel over auto’s bijgeleerd en met verwondering gekeken naar de pareltjes die sommige leden van een paar wrakken kunnen maken. Het maakt me ook blij als ik zie hoe kinderen zich tijdens onze meetings amuseren”, vertelt hij. “Je zou denken dat ze vooral geïnteresseerd zijn in het springkasteel, maar je ziet ook vaak de glinstering in hun ogen als ze naar die ronkende juweeltjes op vier wielen staan te kijken. Dromend dat ook zij later eens achter het stuur mogen kruipen.” (AV)