Auteur Stefaan Pennynck wint Prijs Cultuurraad Oostende

De Oostendse auteur, dichter, essayist en publicist Stefaan Pennynck (60) haalde het in de tweede stemronde voor de Prijs Cultuurraad Oostende 2023 op de Belgisch-Syrische Nadia Kozam. In het totaal waren er 14 genomineerden.

De laureaat zelf werd voorgedragen door het August Vermeylenfonds Oostende en door Emile Smissaert. Hij is bureaulid van de Cultuurraad en coördinator van de Deelraad Kunst en Erfgoed. Verder is hij actief in verschillende werkgroepen, zoals de inventaris koloniale sporen in Oostende. Hij is lid van de Raad van Bestuur van de Vereniging West-Vlaamse Schrijvers (VWS) en eindredacteur van hun maandelijkse nieuwsbrief.

Naast de andere genomineerde Geert Ollieuz was hij een van de drijvende krachten achter de eerste Oostendse Boekenbeurs, op 5 november. Vrij recent publiceerde hij ‘Naar Aristoteles’ graf’, een imaginair reisgedicht en ‘Twee prinsessen en een kikker’. Op 22 februari wordt de Prijs uitgereikt in het C.C. De Grote Post.