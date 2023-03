Aukelyn is coördinator van circuswerkplaats PERPLX: “Een droom die uitkomt”

Aukelyn Allary is de artistiek coördinator te worden van de circuswerkplaats PERPLX in Marke. Ze zal haar functie als directeur van cc de Brouckere Torhout missen, maar kiest toch bewust voor de circuswereld. “Ik vind het vooral mooi als het publiek en de artiesten zich amuseren tijdens de voorstelling. Voor mij is dat dubbel genieten.”

Aukelyn Allary (33) is gehuwd met Simon Princen (38). Het koppel woont in Rumbeke. Ze hebben twee dochters Anna (6) en Lucie (5). Aukelyn studeerde eerst sociaal-cultureel werk in Gent en en haalde vervolgens haar masterdiploma in de Agogische Wetenschappen in Leuven.

Aukelyn werkte eerst in De Spil, het cultuurcentrum in Roeselare waarvan haar vader Koen aan de wieg stond. Aukelyn ging daarna vijf jaar in Brugge aan de slag in het cultuurcentrum als programma-assistent circus en muziek en projectbegeleider van de jongerenwerking aMAZe. In september 2019 werd ze directeur van het CC De Brouckere. In 2023 koos Aukelyn voor een nieuwe uitdaging: directeur worden van de circuswerkplaats PERPLX in Marke. Hiermee volgt Aukelyn haar hart voor de circuswereld. “Het voelt aan als thuiskomen. Ik kon deze unieke kans écht niet laten ontglippen. Ik was er in Brugge al veel mee bezig”, zegt ze. “Artistiek coördinator kunnen worden van PERPLX is voor mij een droom die uitkomt.” Aukelyn zetelt ook in de Vlaamse Circuscommisie.

Circuswerkplaats

De circuswerkplaats in Marke startte in 2019 op, na het invoege treden van het nieuwe circusdecreet. Er zijn maar vier circuswerkplaatsen in Vlaanderen. Naast Marke heb je nog Gent, Pelt en Leuven. “In onze circuswerkplaats vormen Griet Descamps en ik een tandem”, vertelt Aukelyn. “Wij werken samen met artiesten die aan hun eerste voorstelling of creatie bezig zijn. Het opbouwen van de persoonlijke band is zeer belangrijk voor ons. Wij willen laagdrempelig zijn. Iedere artiest kan bij ons aankloppen. Ikzelf sta niet graag op de voorgrond. Ik heb geen ambities om op een podium te staan of zo. Ik ben een ondersteuner. Voor mij is het boeiend om dicht bij de artiesten te staan. Het is mooi een artiest te begeleiden en te ondersteunen in de uitwerking van zijn idee tot voorstelling.”

Aukelyn houdt van verrassende voorstellingen op ongewone locaties. Zo was er ‘De Cuyper versus De Cuyper’ in een halfleeg zwembad en ‘Circus Katoen met de graszoden’ in de serres van het VLTI. “Om die producties te realiseren waren er technische hoogstandjes nodig. Het is uiteraard leuk dat artiesten openstaan voor mijn artistieke kronkels. Het is ook een beleving voor de toeschouwers. Dit spreekt tot de verbeelding. Ik vind het vooral mooi als het publiek en de artiesten zich amuseren tijdens de voorstelling. Voor mij is dat dubbel genieten”, besluit Aukelyn.